Le Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (Sytrapas) compte observer, «à partir de lundi 14 avril 2025, un arrêt de travail de 48h renouvelables». Pour le Sytrapas, le non-paiement des indemnités des travailleurs de la pêche serait lié aux «lenteurs administratives entre le ministère des Pêches, le ministère des Finances et la Primature».Par Dieynaba KANE

– L’accalmie n’aura duré que quelques semaines. Dans le but de pousser les autorités à prendre des mesures urgentes pour trouver une solution aux retards de paiement de leurs indemnités, les membres du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (Sytrapas) comptent observer, «à partir de lundi 14 avril 2025, un arrêt de travail de 48h renouvelables». D’après les membres de cette organisation syndicale, «cette situation inexplicable, inacceptable et inadmissible ne peut plus prospérer». Poursuivant leurs complaintes, ils ajoutent : «En plus de cela, nous sommes acculés au quotidien par les banques qui, pendant presque 4 mois, ne parviennent plus à recouvrer leur argent. En plus de cela, il y a le loyer et la scolarité de nos enfants.»

Par ailleurs, le Sytrapas, qui dit avoir «toujours privilégié le dialogue et pensé à un dénouement heureux», informe ne plus pouvoir «continuer à rester les bras croisés». «C’est pourquoi nous interpellons les autorités chargées du règlement de ces primes de trouver des solutions immédiatement afin que nous puissions entrer dans nos droits. Nous rappelons que ces indemnités ont fait l’objet d’un protocole d’accord en décembre 2022, dans le cadre des négociations avec le secteur primaire. Aujourd’hui, les travailleurs de l’Agriculture et de l’Elevage, avec qui nous partageons le même protocole, perçoivent régulièrement leurs indemnités», souligne-t-il. En annonçant ce mouvement d’humeur, ladite organisation espère une réaction des autorités «pour éviter toutes les conséquences qui pourraient surgir en cas de grève totale dans le secteur de la pêche».

Par ailleurs, «pour trouver une solution durable à ce problème récurrent», les syndicalistes de ce secteur demandent «l’accélération de la signature du décret de sécurisation de ces indemnités, qui est introduit dans le circuit depuis juin 2024».

