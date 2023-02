Vainqueur de la Can 2019 et récemment du Chan 2022, le Sénégal est bien parti pour remporter aussi la Can U20 en Egypte. Les Lionceaux réalisent une excellente compétition et forcent l’admiration. Mathias Deguenon, le sélectionneur du Bénin, fait d’ailleurs du modèle sénégalais une leçon pour les autres sélections.

Après trois matchs joués dans cette compétition, le Sénégal réalise un parcours excellent. Les Sénégalais ont enchaîné trois victoires de suite avec des scores aussi rassurants que la manière avec laquelle ils assurent leur succès. Ils disposent actuellement des meilleures attaque et défense du tournoi avec 8 buts marqués contre 0 encaissé.

Dans le même temps, des équipes comme le Bénin peinent à concrétiser les occasions qu’elles se créent. «Il faut qu’au niveau des formateurs le travail se fasse à la base, il faut qu’au niveau de chaque pays nous accentuons le travail sur la formation des attaquants», a d’abord commencé par suggérer Mathias Deguenon, tout en faisant une nuance avec le cas sénégalais.

«Mais ce qui est heureux dans cette compétition, quand on jette un regard sur les autres groupes, par exemple le Groupe A, il y a le Sénégal qui domine avec 8 buts marqués en trois matchs. C’est très significatif et je pense que ça doit servir de leçon pour les autres nations, ça doit permettre quand-même aux autres nations de savoir qu’il faut vraiment faire ce travail, la formation des attaquants, puisque quand on joue, c’est pour ga­gner et pour gagner il faut marquer des buts, du coup si nous n’avons pas ceux-là qui doivent faire la différence devant, c’est compliqué», a-t-il conclu.

