Sur instruction du président de la République, le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa), Abdoulaye Dièye, a régularisé 161 prestataires de l’ex-société Ads. Désormais, ces pères et mères de famille, qui ont fait entre 10 et 32 ans de service, disposent d’un Contrat à durée indéterminée (Cdi). Satisfaits de ce geste de haute portée sociale, ils n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du chef de l’Etat. Avec des messages empreints d’émotion et de soulagement, les nouveaux agents ont adressé leurs vifs remerciements à leur Directeur général et promis de travailler avec engagement et détermination à la réalisation des projets de l’Aibd Sa.

Une cérémonie en marge de laquelle Abdoulaye Dièye a également reçu la reine mère Alice Oumoye Diédhiou, venue témoigner la reconnaissance du roi de Oussouye au Dg de l’Aibd. Elle a magnifié cet appui à l’emploi de la jeunesse qui répond à une préoccupation sociale de toute une communauté. M. Dièye a, pour sa part, remercié la reine mère de cette marque de considération manifestée à la société, avant de se réjouir d’une si belle collaboration. Les jalons d’une coopération fructueuse et pérenne sont ainsi posés au bénéfice des populations.

Par Cheikh Camara – Correspondant