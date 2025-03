La Fédération sénégalaise de karaté est minée depuis des années par des querelles entre dirigeants. Avec comme conséquence dommageable : une issue judiciaire déplorée par le monde sportif, à l’image de l’ancien Directeur de la Haute Compétition (Dhc), Souley­mane Boun Daouda Diop qui a donné sa position à travers une «lettre ouverte» (voir notre édition du mardi 25 mars).

«J’ai donné instruction pour qu’on se conforme à la réglementation»

Evidemment, dans ce genre de cas, on s’attend à ce que la tutelle siffle la fin de la récréation. Et c’est ce que Madame le ministre en charge des Sports a fait, si on se fie à ses propos, mercredi soir sur Walf Tv, dans l’émission «Salon d’Honneur».

D’abord la patronne du sport sénégalais a déploré à son tour le bouillonnement judiciaire qui a entouré cette vielle affaire ; révélant aussi avoir été saisie par l’Ofnac avec qui elle a «coopéré», en leur fournissant «toutes les informations».

«S’il faut prendre des mesures conservatoires… »

«Ce qui se passe à la Fédération de karaté c’est regrettable. Mais j’ai donné instruction à mes services pour qu’on se conforme à la réglementation. Parce que les textes sont très clairs», déclare Khady Diène Gaye. Qui ajoute : «Je vais donc voir avec mes conseillers juridiques ce qu’on va faire. Et s’il faut prendre des mesures conservatoires, je vais le faire.»

En clair, les choses devraient donc bouger du côté de la famille des karatékas. Les prochains jours nous édifieront après la «reprise en main » par la tutelle de ce dossier brûlant et encombrant qui a fini d’indisposer le milieu des arts martiaux, pour ne pas dire le monde sportif.

