Les membres du Comité pour la libération du promoteur immobilier Babacar Fall exigent l’élargissement de ce dernier, qui est «injustement emprisonné» suite au litige foncier l’opposant au Collectif de Gadaye.

Par Amadou MBODJI – Le promoteur immobilier, Babacar Fall, est une préoccupation pour les populations de Cambérène. Ce dernier a eu des bisbilles avec le Collectif des 253 victimes de Gadaye depuis 2013, avant d’être débouté par la Cour suprême suite à un pourvoi. Il sera ensuite condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme, et au paiement de près de 300 millions de francs Cfa de dommages et intérêts aux victimes, avec contrainte par corps.

Mais ce jugement n’agrée pas le Comité pour la libération du promoteur immobilier. Celui-ci estime que M. Fall est «injustement emprisonné». Exigeant sa «libération immédiate», les membres dudit comité l’ont fait savoir au cours d’une conférence de presse tenue hier à Cambérène. «Le procès entre dans le cadre pécuniaire, c’est l’argent que Babacar devait verser aux gens de Gadaye, et l’affaire est close. Mame Boye Diao, à travers les Domaines, avait dit qu’il allait organiser une négociation entre le Collectif de Gadaye et Technologie 2000 de Babacar Fall. C’est ainsi qu’il a établi un protocole dans lequel Babacar Fall devait reloger les gens de Gadaye pour qu’on lui rétrocède les 2 hectares qu’on lui avait pris. Babacar Fall de refuser de se plier à ce protocole jusqu’à ce qu’on lui force la main pour qu’il le signe. Tous les documents sont là. C’est par la suite que Babacar Fall s’est rendu compte que ses terrains sont en train d’être morcelés et que Mame Boye Diao fait des baux au nom du collectif, fait-on savoir. Babacar Fall saisit alors la Cour suprême, qui a fait arrêter l’opération», soutient Seydina Mandione Kane, un des porte-parole du Comité pour la libération de Babacar Fall. «Lorsque Babacar Fall s’est rendu compte que les termes du contrat sont en train d’être violés sur tous les plans, il s’est résolu à appliquer ce que le juge lui avait recommandé de faire, porter plainte contre le collectif pour escroquerie en jugement. C’est le 11 que le procès aura lieu à Dakar», renseigne M. Kane. «Lors du Jokko qu’il faisait avec Guédiawaye, on a entendu le Président Macky Sall dire que les terrains qui sont à Gadaye appartiennent à Babacar Fall. Et que c’est l’Etat du Sénégal qui a détruit les maisons qui y étaient construites. Cela blanchit complétement Babacar Fall», appuie-t-il. «C’est la Dscos qui a détruit les maisons construites sur le site qui lui appartient. Mais ils (le Collectif de Gadaye) ont porté plainte contre Babacar Fall», relate encore Kane. «Par la suite, tout en lui notifiant que le terrain lui appartient, il a été condamné pour destruction de biens d’autrui et on lui a intimé l’ordre de les indemniser de près de 300 millions. Durant le jugement, c’est-à-dire le jugement 91, le juge lui a conseillé de porter plainte contre le Collectif de Gadaye pour occupation illégale de son terrain pendant des années, comme il l’avait fait contre ceux qui avaient vendu illégalement le terrain jusqu’à ce que ces derniers soient condamnés à payer à Babacar Fall 800 millions de nos francs», avance-t-il.

Un des représentants de la famille Diop qui a vendu les terrains au promoteur immobilier, de soutenir que «Babacar Fall a acheté les terrains en bonne et due forme», tout en citant les cabinets d’avocats dans lesquels il a effectué l’opération. Cette conférence intervient après la manifestation, la vieille, des jeunes, qui ont exigé la libération de Babacar Fall, sur la Vdn 3.

ambodji@lequotidien.sn