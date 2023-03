En son temps, on voyait Bibo Bourgi se faire conduire au Tribunal sur un brancard afin d’être jugé. Cela ne semblait pas émouvoir grand monde, et surtout pas notre Société civile dont la capacité d’indignation est maintenant à géométrie variable. Mais hier, on a vu mieux. Des personnes se sont rendues devant le juge en pleine possession de leurs moyens physiques, pour faire constater qu’elles ne pouvaient plus tenir debout à la barre, ayant été affectées d’un mal mystérieux. Aux médecins qui chercheront un nom à cette affection, proposons la «condamnite aigüe», qui contraint à renvoyer des procès.