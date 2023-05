Le Tribunal de grande instance de Thiès a renvoyé le verdict du procès des pêcheurs de Kayar et Mboro. Le délibéré est pour le 10 mai 2023.

Plus de 30 pêcheurs ont comparu, aujourd’hui, après plusieurs renvois à la barre du tribunal. Le procès s’est tenu en audience spéciale. Mais, le ministère public n’a pas requis de peine spécifique. Il a demandé l’application de la loi au tribunal.

Les pêcheurs de Kayar sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui. Les pêcheurs originaires de Mboro doivent, quant à eux, répondre des délits de coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui.

Ces pêcheurs ont été arrêtés suite aux affrontements opposant les communautés de pêcheurs de Kayar et de Mboro. La bataille rangée a fait un mort et plusieurs blessés.