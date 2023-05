A Ngor, la situation reste toujours volatile. Après quelques jours d’accalmie, les jeunes, qui s’opposent à l’érection d’une brigade de gendarmerie au rond-point de leur village, ont repris la lutte. Elle s’est même intensifiée et s’est propagée à Ouakam et surtout Yoff.

Après quelques jours d’accalmie, les affrontements ont repris à Ngor hier. Jusqu’en début de soirée, les affrontements entre les jeunes et les Forces de l’ordre étaient en cours, provoquant un blocus du village lébou. Les Ngorois protestent contre l’implantation d’une brigade de gendarmerie au rond-point de Ngor. Des manifestants ont pénétré dans l’enceinte de l’hôtel Ngor Diarama sans causer de dégâts majeurs. Dans la soirée d’hier, les manifestations se sont propagées à Ngor et Ouakam… Pour les jeunes et les résidents, la priorité serait la construction sur ledit site d’une école, d’une mosquée et autres infrastructures, plutôt qu’une brigade de gendarmerie, même si la sécurité constitue un aspect très important dans la vie de la localité.

Les évènements d’hier constituent le prolongement des premières manifs enclenchées il y a plus de trois semaines. A l’époque, il y a eu plusieurs arrestations du côté des manifestants. Hier, le village de Ngor gardait encore les stigmates des violents affrontements : pneus brûlés, parpaings posés sur la latérite. Faisant face aux éléments de la gendarmerie qui ont usé de grenades lacrymogènes pour maintenir l’ordre public, les manifestants ripostaient par des jets de pierres et par des cocktails Molotov. Pris dans l’étau de l’odeur des grenades lacrymogènes, certains habitants n’ont pu sortir de chez eux. Les médiations et appels à la paix se sont multipliés dans la soirée.

Le Président Sall a rencontré les notables de Ngor hier pour essayer d’aplanir les différends alors que la situation devient de plus en plus explosive.