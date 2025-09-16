L’Equipe nationale féminine du Sénégal des U17 s’est envolée ce lundi pour Monrovia, au Liberia, où elle prendra part au tournoi de la catégorie l’Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa-A U17).

La coache des Lioncelles, Serena Léna Gomis, a publié une liste de 20 joueuses pour ce tournoi, prévu du 14 au 28 septembre à Monrovia, au Liberia.

L’Equipe nationale féminine des U17 est logée dans la Poule A de cette compétition, en compagnie du Mali, de la Sierra-Leone et du Liberia.

Pour leur entrée en compétition, les protégées de Serena Léna Gomis vont affronter la sélection de la Sierra-Leone. Elles seront ensuite opposées aux Maliennes, trois jours après, avant d’en découdre avec l’Equipe nationale du Liberia, le 24 septembre.