Surpris par l'Ouganda (70-73), le Sénégal devra passer par les barrages pour espérer décrocher sa qualification pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin. Les Lionnes terminent deuxièmes du Groupe C et seront opposées au Rwanda, demain au Palais des Sports d'Abidjan.

L’Equipe nationale féminine devra passer par les barrages pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l’Afrobasket. Battues hier par l’Ouganda (70-73), les Lionnes terminent à la deuxième place du Groupe C, derrière l’Ougan­da qui décroche son ticket pour les quarts. Les vice-championnes d’Afrique devront donc chercher la qualification face au Rwanda.

Surprise par une vaillante équipe ougandaise, la bande à Yacine Diop n’aura existé que durant le premier quart-temps avec une entame parfaite sanctionnée par un 9-0. D’ailleurs, il faudra attendre 5 minutes pour assister au premier panier des Ougandaises. Ce sera finalement l’un des tournants de ce début de rencontre.

Revenues en défense de zone, les Ougandaises vont déjouer les attaques sénégalaises. Au final, les Lionnes vont encaisser un 7-0 (9-7) en l’espace de deux minutes. Les deux équipes sont à égalité (14-14) à 47 secondes de la fin du premier quart-temps. Malheu­reuse­ment, c’est l’Ouganda qui vire en tête sur un shoot primé au buzzer (17-16). Ce sera la première fois que les Lionnes seront menées depuis le début de la compétition. Contrai­rement au premier match, les vice-championnes ne parviennent pas atteindre la barre des 20 points. Le second quart-temps sera cauchemardesque. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le parquet. Inexis­tantes en défense et attaque, les Lionnes se retrouvent mener de 14 points (19-33) à 5.43. Elles n’auront inscrit que deux points durant toute cette période. Absente sur les rebonds offensifs comme défensifs, la bande à Yacine Diop va livrer deux premiers quart-temps décevants. Logi­que­ment, les Lionnes seront menées de 9 points à la pause (28-37).

Les troisième quart-temps sera déterminant. Au moment où Ndioma Kane, Sokhna Ndiaye et Yacine Diop avaient chacune 3 fautes. Revenues en zone, les Lionnes se remettent dans le match et contraignent les Ougandaises à des pertes de balle. Une stratégie payante puisque les Lionnes vont revenir à deux points (38-40) à 5.48 mn, avant d’égaliser à moins de 3 minutes (43-43), puis passer enfin devant au score (45-43). A la fin du troisième quart-temps, l’Equipe sénégalaise mène de 4 points (49-45).

Avec l’enjeu d’une qualification directe en quart, le dernier quart-temps sera serré jusque dans les dernières secondes. A égalité 61 partout à 0.7 seconde, les Lionnes avaient l’opportunité de l’emporter sur un dernier shoot de Cierra Dillard. Il faudra les prolongations pour départager les deux équipes. Cinq longues minutes qui vont finalement profiter aux Ougandaises qui finissent par s’imposer de trois points (73-70) et décrocher la première place du Groupe C. Quant aux Lionnes, il faudra sortir demain le Rwanda de l’ancien sélectionneur, Cheikh Sarr.

Réaction – L’aveu de Madjiguène Sène : «L’Ouganda a été meilleur que nous»

«Tout le monde pense que le Sénégal est une équipe imbattable, mais aucune équipe n’est parfaite. Il y a des choses que nous devons retravailler, mais aujourd’hui il faut reconnaître que l’Ouganda a été meilleur que nous (…) On a eu l’occasion de gagner ce match, mais on n’en a pas profité. Maintenant il faut continuer à travailler et aller de l’avant. C’est tout !»

