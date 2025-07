Contraintes de jouer les barrages de l’Afrobasket féminin, les Lionnes se sont relancées en dominant largement le Rwanda (80-37), hier à Abidjan. Une nette victoire qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale et d’affronter le pays-hôte, la Côte d’Ivoire, aujourd’hui à 18h Gmt.Par Woury DIALLO –

L’aventure continue pour l’Equipe nationale féminine. Elle se poursuit de la meilleure des manières. En effet, le doute avait commencé à prendre le dessus au sein de la Tanière, après la défaite concédée face à l’Ouganda (70-73) en phase de groupe. Les Lionnes ont finalement remis les choses à leur place face au Rwanda en barrage. Pour y arriver, il aura fallu à la bande à Yacine Diop gagner les deux premiers quart-temps pour plier la partie et mettre tout le monde à l’aise.

Nettement supérieures à l’adversaire sur le parquet avec une agressivité défensive d’entrée, les Lionnes ont imposé le rythme au premier quart-temps (20-6), puis au second (40-17). Un ratio de 20 points dans chaque quart-temps qui va permettre aux Lionnes de mener de 23 points à la pause. Les deux derniers quart-temps ne seront qu’une formalité. Sur­tout face à une Equipe rwandaise qui aura eu du mal à contenir les assauts des vice-championnes d’Afrique.

Sur le parquet, il n’y avait qu’une seule équipe. Et lorsque Cierra Dillard (4 pts, 21.15 mn), Yacine Diop (10 pts, 16.15 mn), Néné Awa Ndiaye (12 pts, 12.30 mn), Ndioma Kane (5 pts, 17.58 mn), Léna Timéra (10 pts, 24.19), mais aussi Sokhna Ndiaye (10 pts, 18.18 mn) rendent une copie propre, l’addition est devenue finalement salée pour les Rwandaises. D’ailleurs, à l’issue du troisième quart-temps, l’écart était monté à 38 points (64-26). Deux derniers quart-temps en totale gestion qui auront permis au staff technique de faire tourner l’équipe afin de préparer le match contre la Côte d’Ivoire, cet après-midi.

D’ailleurs, si le banc a inscrit 45 points contre 13, toutes les joueuses ont eu du temps de jeu et ont scoré. Mieux encore, c’est aussi le banc qui a été sur le parquet pendant le dernier quart-temps (80-37). Une bonne stratégie pour aborder le match contre les Ivoiriennes dans les meilleures conditions. Surtout quand on sait que la fraîcheur physique pourrait être un facteur déterminant. Contrairement aux Lionnes, l’Equipe ivoirienne aura une journée de repos en plus. Ce qui pourrait être une des clés de ce derby ouest-africain.

Pays-hôte de la compétition, la Côte d’Ivoire a terminé première de son Groupe (A), avec deux victoires contre respectivement contre l’Egypte (75-63) et l’Angola (82-74).

Verdict cet après-midi aux Palais des Sports d’Abidjan.

wdiallo@lequotidien.sn