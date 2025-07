A quelques heures de prendre la direction d’Abidjan dans le cadre de l’Afrobasket féminin (26 juillet-3 août), les Lionnes ont reçu hier le drapeau national des mains de la ministre en charge des Sports. Une occasion pour Khady Diène Gaye d’exhorter la bande à Yacine Diop de rentrer enfin avec le trophée continental, après une dizaine d’années de disette.Par Woury DIALLO –

En route pour l’Afrobasket féminin en Côte d’Ivoire (du 26 juillet au 3 août), les Lionnes du basket ont reçu hier le drapeau national des mains de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Moment saisi par la patronne du sport sénégalais pour demander à la bande à Yacine Diop de ramener enfin la coupe, après une dizaine d’années de disette, soit depuis 2015.

«L’Equipe nationale féminine de basketball a connu une longue, belle et riche tradition sportive. Depuis la première édition, le Sénégal a enregistré 20 finales, avec 11 titres de champion d’Afrique, 9 fois médaillé d’argent et 3 fois médaillé de bronze. Un palmarès qui fait de notre pays la Nation la plus titrée du continent, et laisse ainsi présager des capacités nécessaires pour reconquérir le trophée continental qui nous échappe depuis plus d’une décennie», a rappelé la ministre. Avant de demander aux Lionnes de «garder toujours à l’esprit que tout un Peuple vous témoigne confiance et soutien sans faille. Je vous demande de vous concentrer sur votre unique objectif, qui est d’honorer et de défendre avec fierté le drapeau national que je vais vous remettre au nom des plus hautes autorités de la République et de l’ensemble du Peuple sénégalais, qui ont une entière confiance en vous». Et la patronne du sport sénégalais de poursuivre : «Vous avez une bonne occasion de nous rendre fiers de vous et de notre pays en reprenant notre place de championnes d’Afrique.»

Soulignant toute la solennité qui entoure la cérémonie, Mme Gaye leur a demandé «de garder à l’esprit qu’il vous revient la charge de défendre l’honneur de toute une Nation. Ce sera alors le moment de vous sublimer pour offrir de belles victoires au Peuple sénégalais. Je suis persuadée que vous êtes animées par le désir de combler de joie les Sénégalais à l’occasion de ce grand rendez-vous du basketball africain». Avant de les exhorter à «faire preuve de solidarité, d’être unies par un seul objectif, de jouer ensemble afin d’honorer la Nation sénégalaise, à l’instar de vos aînées».

Abondant dans le même sens, Me Babacar Ndiaye dira qu’il est temps de revenir à la maison avec le trophée continental, après toutes ces années d’échec. «Cela fait des années que nous allons jusqu’en finale. Malheureusement, on en a perdu quatre. Cette année, je dis bien, on a l’obligation d’aller au bout et de ramener la coupe», a exigé Me Ndiaye. Au nom des joueuses, la capitaine Yacine Diop a promis de tout faire pour rentrer avec le trophée continental.

La délégation sénégalaise s’envole aujourd’hui pour Abidjan. Logées dans le Groupe C aux côtés de l’Ouganda et de la Guinée, les finalistes de la dernière édition vont livrer deux matchs amicaux dans la capitale ivoirienne, contre le Mali et le Sud Soudan, avant le début de la compétition.

wdiallo@lequotidien.sn