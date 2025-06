L’Equipe nationale masculine a réalisé un parcours sans faute lors de la seconde fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025 à Dakar Arena. Avec trois victoires en autant de sorties dont la dernière hier, face au Cameroun (87-83), les Lions terminent en tête du Groupe C. Mais la fête a été gâchée par la sortie musclée du coach des Lions, Desagana Diop, qui a asséné un «dunk» aux autorités sportives.Par Woury DIALLO –

Avec comme objectif de remporter les trois matchs, les Lions ont finalement fait le job. Les «boys» de coach Desagana Diop se devaient de finir les éliminatoires de l’Afrobasket 2025 sur une bonne note face au Cameroun, hier à Dakar Arena. Après le succès enregistré face au Rwanda (81-58) et la balade contre le Gabon (101-58), la bande à Youssou Ndoye (7 pts) se devait de prendre sa revanche sur les Lions Indomp­tables.

Justement, l’entame sera à mettre à l’actif des Came­rounais crédités d’un jeu rapide et une certaine agressivité sur les rebonds. En face, les Lions ont eu du mal à entrer dans le match.

Il faudra attendre les dernières minutes du premier quart-temps pour que la machine sénégalaise se mette en marche avec un léger avantage (25-21). L’apport de Youssou Ndoye, capitaine et pivot des Lions, dans le jeu intérieur (16/34 contre 17/35) aura beaucoup pesé.

C’est dans cette dynamique que l’Equipe sénégalaise va entamer le second quart-temps pour creuser davantage l’écart. Malheureusement, les Lions auront du mal à stopper le meneur des Lions Indomp­tables, Jeremiah Hill (18 pts), auteur d’un excellent match. Seulement, en face, il y avait un certain Brancou Badio (31 pts), meilleur scoreur, et qui aura survolé le parquet de Dakar Arena. A l’image de son panier primé au buzzer à la fin du deuxième quart-temps pour redonner 6 points d’écart aux Lions (44-38), à la pause.

En début de troisième quart-temps, la bande à Brancou Badio va appuyer sur l’accélérateur et s’offrir 18 points d’écart (58-40). Malheureu­sement, comme à chaque fois, les Lions vont baisser encore de régime et laisser l’adversaire revenir dans la partie pour réduire l’écart à 3 petits points (64-61). Ce qui offre un dernier quart-temps de suspense.

Très adroits sur les shoots extérieurs, les Lions Indomptables vont résister à l’assaut du pays-hôte avec un «mano à mano» qui va durer jusque dans les ultimes secondes, avant que Brancou Badio ne prenne les choses en main, permettant aux Lions de s’imposer (87-83), avec au bout un «panier blanc».

Mais faut dire que ce sans-faute a été «masqué» par la sortie musclée du coach. C’est en effet un Désagana Diop très remonté contre les autorités sportives qui s’est adressé à la presse à la fin du match.

Desagana pique la tutelle : «Si les gens ne peuvent plus gérer l’équipe, je ne viendrai plus»

«On a souvent un gros problème de billets quand on doit venir en sélection. Figurez-vous, les joueurs ont reçu leurs billets la veille de leur départ. Pire, quand on est venus à Dakar, certains joueurs ne pouvaient pas accéder à l’hôtel. Ce n’est pas normal. On ne peut pas l’accepter si on veut avoir des résultats.» Et l’ancien pivot des Lions de menacer : «si les gens ne peuvent plus gérer correctement l’équipe, je ne viendrai plus. Je ne voulais pas en parler avant le début de la compétition. Les joueurs ne sont pas contents. On ne peut pas continuer comme ça. Que les gens prennent leurs responsabilités», peste le coach qui visiblement désigne du doigt le ministère des Sports tout en «lavant» la Fédé de basket. «Je sais les efforts faits par la Fédération qui a financé le stage au mois d’août. Je n’ai pas de problème, mais je ne me laisse pas faire. Je n’accepte pas qu’on bafoue mon honneur.»

C’est dit… C’est dit… C’est dit…

Desagana Diop, coach des Lions : «On a beaucoup travaillé pendant les vacances. C’est cela qui nous a aidés à gagner ce match dans les dernières minutes. Je suis fier de mes joueurs. C’était un match très difficile. Mais l’équipe n’a pas abandonné, malgré les moments de flottement. Le Cameroun est une très bonne équipe. On voulait gagner tous les trois matchs. C’est fait.»

Alfred Roland Aboya, coach Cameroun : «Dans un match de basket, si tu sais que tu as tout donné, ce que le tableau dit à la fin n’a pas trop d’importance. On a tout donné et je crois que c’est le plus important. C’est un très bon tournoi avec un niveau très relevé. On a vu de bons matchs, mais aussi assisté à la défaite du Sud Soudan qui a représenté le continent aux Jeux Olympiques. Ce qui démontre le niveau du tournoi. On va se projeter sur le futur et on essaiera de faire mieux lors de la prochaine fenêtre.»

