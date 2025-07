Contrainte de disputer les barrages, l’Equipe nationale féminine affronte ce soir le Rwanda, dans l’espoir d’arracher la qualification pour les quarts de final de l’Afrobasket féminin qui se joue présentement à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Un match piège face à une Equipe rwandaise coachée par l’ancien sélectionneur des Lionnes, Cheikh Sarr, et qui aura à cœur de jouer les trouble-fête.

Par Woury DIALLO – L’Equipe nationale féminine dispute les barrages de l’Afrobasket, ce soir, face au Rwanda (18h Gmt). Battues par l’Ouganda (70-73) en match de groupe (C), après une victoire d’entrée face à la Guinée (92-48), les Lionnes ont l’obligation de s’imposer contre cette Equipe rwandaise pour ne pas dire adieu au rêve de reconquête du titre continental.

Un pari loin d’être gagné pour les Filles du technicien américain Otis Hughley Jr, qui ont eu du mal à se défaire de l’Ouganda. Malgré une bonne entame, la bande à Yacine Diop aura rendu une copie médiocre, faite de maladresses, de pertes de balle et une absence sur les rebonds, en attaque comme en défense.

«On a perdu 33 ballons dans le match (contre l’Ouganda). Et quand vous perdez ce nombre de ballons dans un match international, cela fait mal», avait souligné le coach des Lionnes après le match. Une défaite qui aura fini d’installer le doute au sein de la Tanière.

Avec comme ambition d’aller le plus loin dans la compétition, les Lionnes devront se ressaisir et développer un meilleur basket. Au-delà, il faudra trouver la bonne formule, autant en attaque qu’en défense. Un pari loin d’être gagné, surtout face à une Equipe rwandaise coachée par l’ancien sélectionneur des Lionnes, Cheikh Sarr. Et qui, bien que battue par le Nigeria (45-92) et le Mozambique (55-72), voudra jouer les trouble-fête.

Un match spécial pour le technicien sénégalais qui aura forcément à cœur de poursuivre l’aventure, après une demi-finale décrochée lors du dernier Afrobasket, à domicile. En nette progression ces dernières années, le pays des Mille Collines pourra compter sur certaines cadres, à l’image de Destiney Promise Philoxy.

A noter qu’en cas de qualification, le Sénégal sera opposé à la Côte d’Ivoire, pays-hôte de la compétition, qui a terminé première de son groupe avec deux victoires, contre respectivement contre l’Egypte (75-63) et l’Angola (82-74).

