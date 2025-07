Après leur large victoire contre la Guinée (92-48) pour leur première sortie dans cet Afrobasket féminin, les Lionnes affrontent, à 12h 00 Gmt, l’Ouganda, qui a aussi étrillé la même équipe (88-51), pour une place en quart de finale dans le Groupe C. Par Woury DIALLO – L

’Equipe nationale féminine effectue aujourd’hui sa deuxième sortie dans le cadre de l’Afrobasket qui se joue à Abidjan, en Côte d’ivoire. Les Lionnes seront opposées à l’Ouganda pour une place en quart de finale, ce lundi à 12h Gmt.

Après une entame réussie contre la Guinée marquée par une large victoire (92-48), les vice-championnes d’Afrique ont imprimé leurs marques et prouvé leur ambition de reconquérir le titre continental après une décennie de disette. Un match que la bande à Yacine Diop a su contrôler du début à la fin.

Mvp, Ndioma Kane annonce la couleur

L’essentiel avait déjà été fait dès les deux premiers quart-temps (23-15, 47-28). Avec un objectif de plus de 20 points par quart-temps, elles vont malheureusement connaître une petite baisse de régime lors du 3e quart-temps (60-42), dominé par les Guinéennes (13-14). Les Lionnes vont finalement remettre les pendules à l’heure avec un dernier quart temps (92-48) en total maîtrise, où elles vont inscrire 32 points grâce aux grosses performances de l’une des meilleures joueuses de l’équipe, Ndioma Kane, auteure de 20 points. Une performance qu’il faudra confirmer ce matin face à une impressionnante Equipe ougandaise qui a corrigé hier la Guinée (88-51).

Otis Hughley Jr : «Prendre soin du ballon»

Pour l’entraîneur des Lionnes, «il faudra prendre soin du ballon. Il y a eu beaucoup de pertes de balle. Prendre le bon shoot. Ce n’est pas parce qu’on est seule, qu’on doit forcément prendre le shoot…»

Le technicien américain salue toutefois la belle prestation de ses joueuses dont certaines découvrent la compétition africaine.

«Les premiers matchs sont toujours un peu difficiles. C’est comme si on apprenait à sauter, un pas après l’autre. On essaie d’avancer, de progresser. Il y a eu de bonnes choses dans ce match et des choses pas bien. On va continuer à progresser. Je suis content de la prestation de mes joueuses. Mais, je suis impressionnée par mon équipe. C’est une équipe qui est jeune. Il y a en qui sont à leur première ou deuxième Afrobasket. Il y a encore du travail», a-t-il confié, en faisant focus sur l’Ouganda.

C’est dit… C’est dit… C’est dit

Yacine Diop, capitaine des Lionnes : «On a fait un match correct. Comme l’a dit le coach, nous devons nous améliorer. On essaie d’être une équipe très forte défensivement et de profiter des failles de l’adversaire pour aller le plus loin possible dans cette compétition.»

Ndioma Kane, Mvp : «C’est un travail collectif, donc une victoire collective. Que ce soit le staff ou les joueuses, nous avons tous été au rendez-vous. C’est ce qui m’a donc permis de réaliser cette performance et de gagner ce match. Je joue au basket sans pression. C’est mon métier et ma passion. Donc je fais toujours en sorte que chaque match soit comme une finale. Nous n’avons pas fait un très bon troisième quart-temps, à cause de la fatigue. Mais, après tout, nous avons gagné ce premier match. Et c’est le plus important.»

