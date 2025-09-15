L’Association nationale de la presse sportive (Anps) a procédé, samedi, au renouvellement de ses instances. A l’issue des travaux, le président sortant et unique candidat, Abdoulaye Thiam, a été réélu pour un nouveau mandat.Par Amadou MBODJI –

Abdoulaye Thiam va poursuivre l’aventure avec l’Association nationale de la presse sportive (Anps). Le président sortant a été réélu par acclamation par ses confrères, samedi, pour un nouveau mandat de quatre ans. Un plébiscite sous les yeux de personnalités sportives et des doyens de la presse dont son prédécesseur, Mamadou Koumé, ancien patron de l’Agence de la presse sportive (Aps).

Abdoulaye Thiam : «Donner une place prépondérante aux jeunes»

Cette reconduction du président Thiam, seul candidat à sa propre succession, pour un troisième mandat, s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de renouvellement de l’Anps, avec un focus sur l’accompagnement de la jeune génération de journalistes sportifs. Comme il l’a souligné : «il faut consolider les acquis et donner une place prépondérante aux jeunes. Je vais faire en sorte que le Comité exécutif soit plus ouvert aux jeunes journalistes. Je suis dans cette dynamique d’accompagnement et d’ouverture pour passer le flambeau prochainement», a déclaré le coordonnateur de Sud Quotidien, par ailleurs président de la presse sportive africaine (Aips/Afrique). Porté à la tête de l’instance nationale depuis 2017, Abdoulaye Thiam conduira donc les destinées de l’Anps jusqu’en 2029. Il sera à la tête d’un Bureau exécutif avec Harouna Dème, qui reste 1er vice-président, seul nouveau élu, à la place de Françoise Seck. Adama Kandé occupe le poste de 2e vice-président, Mor Bassine Niang est confirmé comme Secrétaire général. Comme d’ailleurs Mamadou Niang, qui occupe le poste de Trésorier général, avec comme adjointe Kiné Sylla. Les secrétaires élus sont Idrissa Sané et Pape Lamine Ndour.

Notons que le nouveau Comité exécutif (2025-2029) comprend 23 membres. Il y a quatre commissions et des responsables nommés au sein de 9 antennes régionales.

L’absence très remarquée du ministère des Sports

Evidemment, la fausse note de cette Ag élective de la presse sportive sénégalaise, c’est l’absence très remarquée du ministère des Sports. Ni Mme Khady Diène Gaye ni ses directeurs ou conseillers ne se sont déplacés pour honorer de leur présence ces assises, marquées quand même par la présence de certaines instances, comme les fédérations de foot et basket, le Cnoss, l’Oncav, la Bal (Basket Africa League)…

ambodji@lequotidien.sn