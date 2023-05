On connaît désormais les clubs composant le corps électoral pour l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball, prévue le 27 mai prochain. Une liste de 110 clubs au total, soit 25 de D1 et 85 de D2.

Le nombre de voix est ainsi déterminé : 1 voix pour chaque personne ressource désignée par le ministère des Sports ainsi que pour les clubs de D2, tandis que les clubs de D1 ont chacun 2 voix.

Me Seydou Diagne et compagnie informent que le fichier sera également affiché au siège de la Fédération sénégalaise de basket, au Stadium Marius Ndiaye. «Les formulaires de mandat sont disponibles et seront envoyés par tous les moyens légaux à tous les clubs ré-affiliés au plus tard le 12 mai 2023», lit-on dans les colonnes de Record, visité par Senego. «Le collège électoral de l’Assemblée générale est composé : des membres élus sortant du Comité directeur, des mandataires des associations affiliées ayant participé aux activités de la Fédération lors de la saison précédente, les personnes ressources désignées par le ministère. Toutes ces personnes ont droit de vote pour l’élection du président et des membres du Comité directeur», indique l’article 7 du Règlement intérieur de la Fédé.