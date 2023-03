Le Bureau de l’Association des banques centrales africaines s’est réuni hier, dans les locaux du siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Profitant de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre, le président de l’Abca, Buah Saïdy, par ailleurs gouverneur de la Banque centrale de Gambie, a exhorté le secrétariat de ladite association «à continuer à promouvoir l’agenda de la digitalisation et de l’inclusion financière». M. Saïdy explique que «le secteur financier est en constante évolution, les innovations technologiques facilitant les paiements numériques. Il est donc impératif que les systèmes de paiement soient interconnectés pour faciliter le règlement des transactions transfrontalières. Par ailleurs, l’inclusion financière est au premier plan des activités de l’Abca et sera renforcée par l’intégration des Systèmes de paiement africains. Il s’agit également d’un outil important pour la facilitation du commerce et la réduction des coûts de transaction, mais aussi d’un catalyseur pour atteindre les objectifs communs d’une communauté économique unifiée».

Cette réunion, qui a regroupé tous les gouverneurs des ban­ques centrales africaines, et à laquelle le commissaire chargé du développement économique, du commerce, de l’industrie et des mines de l’Union africaine (Ua) a virtuellement pris part, a été axée autour de l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des gouverneurs de l’Abca, en sa session tenue le 5 août 2022 à Banjul, en Gambie.

A ce propos, renseigne le président de l’Association des banques centrales, «le secrétariat de l’Abca a réalisé des progrès dans la mise en œuvre de son programme de travail pour 2022/2023». Sur les 40 décisions énoncées qui nécessitent une action, précise Buah Saïdy, «environ 90% des activités pour la période examinée ont été mis en œuvre». Bien qu’il s’agisse de réalisations louables, relève-t-il, «un travail important reste à faire, y compris, mais non exclusivement, la question de l’activation du mécanisme d’évaluation par les pairs, les activités de divers groupes de tra­vail et taskforces, la no­mi­nation de représentants pour le suivi du Protocole d’accord multilatéral, l’affinement des critères de convergence et la ratification des Statuts de l’Abca».

En conduisant le continent vers une union monétaire et une monnaie unique, rappelle le Gambien, «l’Abca a fait montre de son engagement à promouvoir la coopération économique et le commerce au sein des Etats membres». Et selon le président, «cet objectif sera atteint grâce à la coopération et aux réformes dans les domaines des innovations monétaires, bancaires et financières, afin d’améliorer l’interopérabilité des systèmes financiers dans les Etats membres. Les banques centrales sont chargées de mener à bien cette mission, qui est une condition préalable à la convergence économique».

Par Dialigué FAYE – dialigue@lequotidien.sn