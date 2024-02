Les agents de la Senelec font souvent l’objet d’agressions dans l’exercice de leurs fonctions. Face à cette situation, le Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (Sutelec) a décidé d’organiser une Assemblée générale ce jeudi, à partir de 14 heures, au siège de la Senelec sis à la rue Vincens, en arborant des brassards rouges.

«Les agressions sur les agents de la Senelec se multiplient sans que des mesures fortes ne soient prises par la Direction générale pour protéger ces travailleurs dans l’exercice de leurs missions. Il y a plus de quatre mois, un agent a été tabassé dans l’exercice de ses fonctions et jeté dans la rue à Louga par un «politicien», Directeur général et de surcroît magistrat.

Son seul tort a été de présenter un avis de coupure à ce monsieur, qui se croit intouchable et qui n’a pas honoré le paiement de sa facture à date échue», dénonce le syndicat.

Et de souligner que «la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la menace de mort dont a été victime un des prestataires de la Senelec par un individu muni d’une arme à feu (pistolet) sur la voie publique, qui a menacé de tirer sur lui au motif que ce dernier n’avait pas de badge.

Pris de panique, le prestataire a appelé le chef d’agence, qui s’est déplacé immédiatement sur les lieux pour s’enquérir de la situation et confirmer qu’il a bel et bien reçu un ordre de service de la Senelec.

Ce monsieur a traité le chef d’agence de voleur, avant de lui assener un coup violent sur la tempe et a cassé ses lunettes.

Cette agression a occasionné une incapacité temporaire de travail de 10 jours au chef d’agence».

Le Sutelec rappelle «à la Direction générale qu’elle est garante de l’intégrité physique et morale de tous les travailleurs dans l’exercice de leur mission». Ainsi exige-t-il à «la Direction générale de prendre toutes ses responsabilités pour traduire cet individu devant les juridictions de ce pays et de suivre le dossier jusqu’à son épilogue».