Après la Gambie l’année passée, les 70 pupilles de la Nation qui se sont le plus distinguées à l’école, vont profiter de 15 jours de découverte au Maroc. Elles ont été transportées lundi à bord d’Air Sénégal. Par Malick GAYE –

Ils sont 70 enfants à s’envoler pour 15 jours au Maroc. Ces pupilles de la Nation sont triées sur le volet grâce à l’excellence de leur travail à l’école pour découvrir le Royaume chérifien en guise de vacances. Ces enfants se sont envolés lundi passé à bord d’Air Sénégal. Organisée par l’Office national des pupilles de la Nation (Onpn), cette colonie de vacances est axée sur le thème : «Les collectivités éducatives et l’olympisme cultivant la pratique du respect et de nos valeurs.»

La cérémonie de départ a été organisée au terminal Hajj de l’Aibd. A cet effet, Assane Samb, représentant du Directeur général d’Air Sénégal, a tenu à partager avec les colons, le plaisir pour sa compagnie de prendre part à ce voyage. «Chères pupilles, vous êtes plus que des passagers pour Air Sénégal. Vous incarnez l’espoir et la force de notre jeunesse, la preuve que, malgré les épreuves, la Nation sénégalaise porte une jeunesse courageuse et tournée vers l’avenir», a-t-il déclaré. Pour Fatima Mbengue, Directrice générale de l’Onpn, la cérémonie était une occasion pour sensibiliser les colons et rassurer les parents. «Cette colonie de vacances cherche à renforcer la résilience affective et l’insertion sociale et familiale des pupilles. L’Onpn accompagne 1098 orphelins déclarés pupilles de la Nation en leur offrant un suivi adapté, incluant scolarisation, prise en charge médicale, assistance psychosociale, formation et aide à l’insertion professionnelle», a-t-elle précisé.

Encadrés par Mohamed Rassoul Mbaye, directeur de la Collectivité éducative, les 70 enfants séjourneront 15 jours au Maroc pour une colonie de vacances éducative.

