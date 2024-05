Le Sénégal risque de ne pas prendre part aux prochains Championnats du monde de scrabble, prévus du 6 au 14 juillet 2024 à Montauban, en France. A moins de deux mois de la compétition, l’instance fédérale attend toujours le retour du ministère des Sports quant à la participation des scrabbleurs sénégalais.

Par Woury DIALLO – A moins de deux mois des Championnats du monde de scrabble, prévus du 6 au 14 juillet 2024 à Montauban, en France, c’est l’incertitude quant à la participation du Sénégal. Entre préparation, réservation de visas et d’hôtel, les frais d’inscriptions des athlètes, le président de la Fédération sénégalaise de scrabble, El Hadji Malick Ndiaye, attend toujours le retour du ministère des Sports quant à la prise en charge des Lions scrabbleurs qualifiés pour prendre part à ladite compétition.

«Nous avons déjà tenu le Championnat du Sénégal classique. Après il fallait juste déposer les résultats au ministère et en même temps le budget des compétitions internationales. Apparemment, pour l’arbitrage budgétaire, la Fédération de scrabble n’a pas été retenue, comme beaucoup d’autres d’ailleurs», a confié le président de la Fédé. Avant d’ajouter : «On nous reprochait de n’avoir pas tenu nos assemblées générales, alors qu’on était d’accord avec la tutelle sur un chronogramme. Il fallait attendre ce 18 mai pour tenir l’Assemblée générale d’informations. Nous ne pouvons donc pas être forclos.»

Une situation qui ne manque pas d’indisposer le patron du scrabble sénégalais. Surtout que, souligne-t-il, «lors des Championnats d’Afrique à Bouaké, on a eu droit à la même réponse. Nous avons néanmoins décidé de partir et on l’a fait avec nos propres moyens pour ne pas laisser vide la chaise du Sénégal qui occupe le poste de vice-président de la Confédération africaine de scrabble francophone».

Les conséquences d’une absence pour le scrabble sénégalais

Une absence qui pourrait être lourde de conséquences pour le scrabble sénégalais, surtout sur le plan sportif, avec des chances de médaille. «Lors des derniers Championnats du monde, le Sénégal a été vice-champion avec Amar Dioh.

Il y a aussi les grands ténors qui sont qualifiés d’office. Sans oublier les espoirs de médaille comme Ahmed Niang, champion du Sénégal classique, Oumar Sané, Alassane Sow, Mamadou Mbengue et d’autres», souligne-t-il.

Au-delà, poursuit le fédéral, «au niveau de la Fédération internationale, il y a le Comité directeur qui est composé de 5 fédérations, et le Sénégal est le seul pays africain qui a droit de vote. Le Sénégal est 2e vice-président de la Fédération internationale et vice-président de la Confédération africaine. Le Sénégal est un géant en Afrique au scrabble et on a gagné plus d’une cinquantaine de médailles».

La délégation doit être composée d’au moins 12 joueurs, en plus du président de la Fédé, d’un représentant du ministère ou encore d’un arbitre fédéral pour le respect du cahier des charges de la Fédération internationale.

Plus de 90 tournois organisés… sans subvention de l’Etat

Avec plus de 90 tournois organisés, le patron du scrabble sénégalais interpelle la nouvelle ministre des Sports quant aux difficultés que rencontre le scrabble. Une discipline que son président compare à «une fille qui se vend très mal parce qu’elle n’est pas belle. Elle n’attire pas les sponsors». Raison pour laquelle «nous avons demandé au ministère des Sports, en plus de financer les compétitions internationales, qu’il alloue une petite subvention pour permettre aux petites fédérations de continuer à mener leurs activités. Il y a les tournois régionaux, scolaires, interuniversitaires».

En attendant le retour de la tutelle, le président de la Fédé de scrabble, qui ne souhaite pas se représenter pour un nouveau mandat, prépare la prochaine Assemblée générale élective, annoncée début juin.

wdiallo@lequotidien.sn