Pr Djiby Diakhaté croit que l’Intelligence artificielle (Ia) risque de faire plus de dégâts que TikTok chez ceux qui l’utilisent. Le sociologue en a décliné les raisons avant-hier, à l’occasion de la 3ème édition du Salon Campus organisée à la Place du Souvenir par 100% Campus, une plateforme d’information et d’accompagnement des jeunes. Par Amadou MBODJI –

L’Intelligence artificielle (Ia) fera plus de dégâts que TikTok. C’est en tout cas l’argument avancé par le professeur Djiby Diakhaté en s’adressant, avant-hier, aux étudiants venus prendre part à la 3ème édition du Salon Campus organisée à la Place du Souvenir par 100% Campus, une plateforme d’information et d’accompagnement des jeunes. «Maintenant, le problème qui va se poser, c’est avec l’Intelligence artificielle. Si on ne fait pas attention, puisqu’on est déjà fous avec TikTok, l’Intelligence artificielle va nous rendre davantage… je ne sais pas s’il y a un autre terme plus fort que fou, mais il faut qu’on fasse attention. Présentement, tous les enseignants qui sont ici, ils sont nombreux, se heurtent à cette difficulté-là, la numérisation de la tricherie avec l’Intelligence artificielle», dé­clare le professeur Diakhaté.

Pourtant, il n’a pas manqué de vanter le côté positif de l’Intelligence artificielle (Ia). «Alors, en utilisant l’Intel­ligence artificielle, on peut avoir une étude qui nous permet au moins ou en partie de faire face aux difficultés. De ce point de vue-là, l’Intelligence artificielle peut être un outil excessivement important car il nous permet d’aller plus vite dans la quête du savoir, dans la maîtrise du savoir et dans la lutte contre les problèmes qui se présentent à nous», souligne-t-il. Avant de parler des dérives sur les réseaux, tout en appelant à une éducation pour une citoyenneté numérique afin d’y mettre fin. «TikTok est un outil qui a été créé par les Chinois pour développer l’entrepreneuriat. Mais, cette application a été détournée de son objectif initial une fois son intrusion en Afrique et au Sénégal. En fait, TikTok a développé un problème chez nous, un problème de santé mentale. Il nous a rendus fous», soutient M. Diakhaté.

Et Djiby Diakhaté peut en témoigner puisqu’il a été victime d’une désinformation consécutive à un article dans le cadre de l’enquête sur les fonds Covid-19. La photo du professeur avait été associée à un article publié dans un site d’informations alors que ce n’était pas lui. Et plusieurs personnes ont connu le même traitement que le professeur Diakhaté, venu marquer de sa présence la 3ème édition du Salon campus dont le thème est : «Education, innovation et avenir : construire ensemble le Sénégal de demain.» Ce thème résonne particulièrement dans le contexte actuel, selon Salimata Zaia Diallo Guèye, directrice des opérations du salon. Durant deux jours, le public aura l’occasion de découvrir des projets innovants, il y aura des conférences et des ateliers. La rencontre est destinée aux élèves, bacheliers et étudiants à la recherche de nouvelles perspectives, aux enseignants et entrepreneurs.

