Qualifié pour le Mondial Fiba U19 féminin qui doit débuter ce samedi en République Tchèque, le Mali voit sa participation menacée. Faute de visas accordés par les autorités tchèques à la délégation malienne, l’équipe ne peut pour l’heure se rendre sur les lieux de la compétition et pourrait bien être forfait.

Un rêve mondial menacé par la bureaucratie. Championne d’Afrique à l’Afrobasket U18 féminin 2024, l’Equipe nationale U19 du Mali s’est qualifiée avec brio pour le Mondial Fiba U19 féminin, qui se déroulera du 12 au 20 juillet à Brno, en République Tchèque. Placées dans le Groupe C aux côtés de la France, de l’Australie et du Brésil, les jeunes Maliennes, em­menées par des talents prometteurs, ambitionnent de marquer l’histoire, à l’image de l’Equipe masculine U19, finaliste en 2019.

Mais à deux jours du coup d’envoi, un obstacle administratif menace leur participation : le refus des visas par les autorités tchèques. En l’absence d’ambassade tchèque au Mali, la Fédération malienne de basketball a sollicité l’ambassade d’Espagne pour traiter les demandes, en fournissant une note verbale et un ordre de mission. Malgré la bonne volonté des autorités espagnoles, l’autorisation finale de Prague n’a pas été accordée.

«C’est incompréhensible. Ces jeunes filles sont championnes d’Afrique et méritent de défendre leur pays», s’indigne un responsable de la Fédération. La Fiba a tenté de débloquer la situation, sans succès à ce jour (hier jeudi). Ce n’est pas la première fois qu’une équipe africaine est freinée par des problèmes de visas. En 2019, la star malienne Oumar Ballo avait failli manquer la Coupe du monde U19 masculine pour des raisons similaires. En 2011, le Nigeria avait déjà dû se retirer du Mondial Fiba U19 féminin en raison de problèmes administratifs. Un mal récurrent qui handicape les nations africaines, alors que les sélections ont décroché leur qualification sur le parquet.

Ce nouveau blocage ravive les frustrations et soulève des questions sur d’éventuelles motivations politiques, alors que le Mali, membre de la Confédération des Etats du Sahel, cherche à rayonner à travers le sport. Sur X, la communauté du basketball africain se mobilise : «le sport doit unir, pas diviser. Laissez nos championnes jouer !», clame un internaute. Avec un premier match prévu contre la France le 12 juillet, le temps presse. Une absence à Brno priverait ces jeunes athlètes d’une expérience unique et freinerait l’élan du basketball féminin africain, en pleine ascension. La Fédé­ration malienne, soutenue par Fiba-Afrique, poursuit les négociations, dans l’espoir d’une issue favorable avant le début du tournoi.

Sportnewsafrica