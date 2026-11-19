Selon Romain Molina, Brahim Hemdani ne serait déjà plus le sélectionneur des Verts, quelques heures après l’humiliante défaite concédée au Togo (3-0). Si cette annonce se vérifie, la Faf devra ouvrir un nouveau chantier, alors que l’Algérie reste engagée dans une campagne qualificative devenue dangereuse. Plusieurs pistes peuvent être envisagées.

Lamine Ndiaye, la piste qui monte en Algérie

Son nom mérite réflexion. Depuis son arrivée à l’Usm Alger, Lamine Ndiaye empile les trophées : Coupe d’Algérie, Coupe de la Confédération et, récemment, Supercoupe de la Caf remportée en Afrique du Sud. Le Sénégalais connaît le championnat, ses exigences et la pression du public algérois. Il possède aussi une solide expérience continentale, acquise avec le Tp Mazembe. Sa nomination serait un choix presque inédit pour les Verts. Ndiaye maîtrise le football africain et jouit désormais d’une excellente cote en Algérie. Reste à convaincre l’Usma, qui a prolongé son contrat, et à vérifier s’il souhaite abandonner le quotidien d’un club pour une sélection en pleine tourmente.

Djamel Belmadi, un retour aussi rêvé qu’improbable

Une partie du public algérien pense à lui. Djamel Belmadi reste le sélectionneur de la deuxième étoile, celui qui a conduit les Fennecs au titre continental en 2019 et à une série de 35 matchs sans défaite. Son retour produirait un électrochoc et lui conférerait une légitimité dont Hemdani a manqué. Belmadi a quitté les Verts après deux éliminations consécutives dès le premier tour de la Can, sur fond de profond désaccord avec Walid Sadi et de contentieux financier. Tant que les relations avec le président de la Faf resteront aussi dégradées, cette hypothèse ressemblera davantage au rêve de certains supporters qu’à une possibilité concrète.

Dans la liste, l’ancien adjoint de Vladimir Petkovic, Nabil Neghiz. Il a aussi assuré l’intérim à la tête des Verts. Il est actuellement le sélectionneur du Niger, où il a été nommé en septembre.

On parle aussi de Eric Chelle qui avait déjà été approché par l’Algérie après le départ de Petkovic.

Rudi Garcia, libre depuis son départ de la sélection belge à l’issue du Mondial 2026, représenterait le profil le plus prestigieux de cette liste. Son expérience à Lille, Marseille, Lyon, Rome, Naples ou avec les Diables Rouges lui permettrait d’arriver avec une autorité reconnue par le vestiaire.

Roberto Martinez, libre depuis son départ du Portugal, et Rafael Benitez, déjà cité durant l’été, présentent aussi des Cv impressionnants, mais probablement trop onéreux. Félix Sanchez et Tom Saintfiet ont aussi circulé parmi les anciennes pistes de la Faf, mais ils sont actuellement engagés ailleurs.

Les candidatures de Bilel Dziri, Mounir Zeghdoud, Adel Amrouche ou Karim Belhocine pourraient être étudiées, même si confier les Verts à un autre Algérien serait difficile à faire accepter après l’échec Hemdani. Quant à Vladimir Petkovic, les plus ironiques rappelleront que son départ continue de coûter cher à la Fédération : puisqu’il est encore rémunéré, peut-être pourrait-il rendre un dernier service…

Afrik-Foot