Les Fennecs d’Algérie affronteront à Annaba la Tanzanie (le 7 septembre) sans pression aucune, puisque déjà qualifiés pour la Can ivoirienne, et auront l’occasion de se jauger à Dakar face au Sénégal en amical (le 12 septembre). Il s’agira donc de confirmer ce qui doit l’être, changer ce qui peut être perfectible et découvrir ceux qui n’ont pas encore eu leur chance.

De la précédente liste, une majorité de joueurs devraient être reconduits. Dans les cages, le duo quasi titulaire Mandréa-Zeghba a donné relativement satisfaction, et l’excellent début de saison du premier pourrait lui conférer un avantage.

En défense, Guitoun, Léris, Mandi, Bensebaini et Touba seront très probablement de la partie, Bensebaini et Guitoun ayant bénéficié d’un temps de jeu important lors des dernières sorties des Verts. Il faudra cependant surveiller le temps de jeu de Mandi, qui vient de voir un sérieux concurrent être recruté à Villarreal en la personne de Gabbia.

Côté milieu de terrain, Zerrouki et Aouar, tous deux appréciés du sélectionneur et auteurs de débuts intéressants à Rotterdam et à Rome, seront probablement présents pour servir un Mahrez incontournable en dépit de son transfert en Arabie Saoudite, la promesse Bouanani, mais également Amoura et Bounedjah qui restent sur de bonnes copies en sélection.

A noter également les probables retours de Bedrane (alors blessé) mais aussi de Zorgane et Kadri, qui étaient à court de temps de jeu en juin et qui postulent à un retour en sélection. Aït Nouri, en pleine forme et redevenu important à Wolver­hampton, animera à coup sûr le couloir gauche algérien.

Les possibles surprises Larouci (qui joue en Premier League) et Feghouli (qui retrouve du temps de jeu) ne sont pas à exclure, de même qu’une première cape pour les très bons Boutobba et Ghrieb. Enfin, il n’est pas impossible que Djamel Belmadi profite de la trêve pour aider Belaïli à retrouver au plus vite des jambes.

Amine Gouiri incertain

Pour les probables absences, on peut citer M’Bolhi. Sans club, le gardien algérien, âgé de 37 ans, n »est clairement pas dans la meilleure position pour aspirer à retrouver l’Algérie, ce en dépit de son désir de disputer la Can.

Devant lui, il n’y aura pas de Zedadka (écarté), probablement pas de Chetti, et vraisemblablement ni Benayada ni Halaïmia non plus. Bennacer, encore blessé pour trois mois, ne pourra pas tenir sa place, et Belkebla (sans club) non plus.

Bilal Brahimi, lui aussi en instance de transfert, devra régler son avenir avant d’espérer retrouver l’Algérie. Ounas, encore blessé, sera vraisemblablement à court de forme, tandis que Delort semble avoir renoncé à la sélection, tant ses prestations y furent décevantes et son transfert au Qatar une forme de régression.

Les Algériens à Dakar, la veille du match

Enfin, Amine Gouiri a fait le choix de l’Algérie, mais il semblerait que des détails administratifs retardent son arrivée. Là où Yacine Adli a lui aussi opté pour les Verts, mais manque totalement de temps de jeu. Il y a aussi une incertitude pour Islam Slimani (35 ans), en route pour le Brésil, ou Benrahma qui veut quitter West Ham.

Quid du programme des Fennecs ? Belmadi lancera son stage le septembre à Alger. Après le match contre les Taifa Stars le 7 septembre, place aux préparatifs du choc contre le Sénégal en amical. Trois séances d’entraînement puis un déplacement le 11 septembre vers Dakar, soit la veille du match, avec une séance d’entraînement dans l’après-midi.

Avec Dzfoot