La marmite scolaire gagne du terrain dans le département. Après Rufisque, Rufisque-Est, Yène et Bambilor, le repas à l’école est devenu une réalité à Bargny, à travers la phase-pilote expérimentée au Cem de Bargny et dans les écoles élémentaires Mboth 2 et Mervi. La cuisine centrale mise en place à cet effet découle d’une collaboration entre la mairie de Bargny, le Conseil départemental de Rufisque et le Grdr (citoyenneté- migration- développement). «C’est au terme d’efforts soutenus menés depuis plus de deux ans, sous l’encadrement bienveillant du Grdr et avec l’appui constant du Conseil départemental, que nous assistons aujourd’hui au démarrage de la cuisine centrale de Bargny, officiellement mise en service le 12 mai 2025», a souligné Djibril Faye, maire de Bargny, lors de l’atelier dédié au lancement officiel de l’initiative. «Par son caractère structurant et multidimensionnel, à la fois scolaire, social, sanitaire et économique, il s’est naturellement hissé parmi les toutes premières priorités de notre actuelle équipe municipale», a-t-il poursuivi, percevant le projet comme une initiative concrète et durable répondant aux besoins pressants des élèves, à la nécessité de valoriser les produits locaux, au soutien des femmes entrepreneures et à la création d’emplois. Le défi majeur demeure désormais, pour le maire, la mobilisation durable des ressources financières pour assurer la pérennisation du projet. Il a appelé les partenaires à s’investir davantage dans cette voie. «Nous formulons le vœu que cet atelier de lancement soit riche en échanges, perspectives et engagements concrets, et que la cuisine centrale de Bargny devienne un modèle de réussite collective, de bonne gouvernance et d’impact social durable», a-t-il posé dans son discours d’ouverture. «C’est un projet qui montre comment le collectif peut fonctionner à un niveau local puisqu’on a eu les collectivités, des organisations de producteurs, des transformatrices, les partenaires, mais aussi les parents d’élèves, les établissements, l’inspection d’Académie», a mis en exergue Maud Anjuère, coordonnatrice pays du Grdr, une Ong qui accompagne le conseil départemental depuis la mise en œuvre du projet des cuisines centrales en 2018. «Grâce à ce projet, on a pu renforcer l’autonomie alimentaire dans le département de Rufisque en développant et en dynamisant aussi l’économie locale», a-t-elle dit, optimiste quant à sa duplication dans d’autres collectivités territoriales du pays. Opéra­tionnalisée avec notamment un financement de 40% de la Cedeao, la cuisine centrale de Bargny assure pour l’heure le repas à 800 élèves. L’objectif est d’arriver à 3000 à la fin de la 3ème année, selon le maire de la commune. La rencontre a été l’occasion pour les organisateurs de lancer concomitamment le projet Niamde-Paci, piloté par le Grdr et ses partenaires, entrant dans le cadre de l’alimentation dans les établissements scolaires.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn