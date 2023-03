Avec ce sacre des U20, le Sénégal est passé d’éternel perdant à conquistador. Il est devenu même un ogre qui dévore tout sur son passage. Si les primes et les récompenses constituent juste des encouragements, les investissements dans les infrastructures et les ressources humaines vont permettre de pérenniser ces succès construits dans la déception et surtout dans la patience. Il nous reste quoi ? Mettre en place des clubs compétitifs pour gagner la Ligue des Champions africaine et la Coupe Caf. On n’y est pas encore, mais continuons à être plus Lions.