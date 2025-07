Le député Amadou Bâ n°2 doit sans doute être l’expert juridique de son parti et de la majorité au pouvoir. Il est celui qui, quand il n’élabore pas les lois, monte au créneau pour les défendre. Normal donc qu’il ressente les revers que subissent les lois les plus emblématiques qu’il a défendues. Malheureusement, pour un élu du Peuple et un juriste, il n’a pas appris à se soumettre à l’autorité des lois. Ses propos sur les magistrats du Conseil constitutionnel, qui viennent encore de retoquer une loi de son camp, auraient dû lui valoir un rappel à l’ordre. Mais dans le Sénégal nouveau, il se fait plutôt applaudir par 54% d’une partie de la population.