Après leur victoire renversante 3-2 face à la Rdc au Stade des Martyrs, les Lions ont laissé éclater leur joie dans les vestiaires. Portés par l’euphorie, Iliman Ndiaye et ses coéquipiers ont repris en chœur le célèbre chant congolais «Fimbu, Fimbu, Fimbu…», pour célébrer leur exploit. Sourires, danses et cris de victoire ont animé la scène, immortalisée en vidéo, reprise par Seneweb.

Cette célébration symbolise l’esprit de groupe et la force mentale d’une équipe qui, menée 0-2, a trouvé les ressources pour l’emporter (3-2). Danses méritées.