Par Seydou Tamba CISSE –

Les communes de Kaour et Djibanar, situées dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, devraient être bientôt dotées d’une ferme agro-sylvo-pastorale moderne, d’une superficie de 10 mille hectares. Pour l’aménagement de ladite ferme, un investissement de 88 milliards de francs Cfa a été annoncé mercredi par des investisseurs italiens, lors d’un Comité régional de développement (Crd) tenu à Gou­domp.

Présidé par le Gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, ce Crd a permis de présenter ce projet. «Le projet consiste à aménager 10 mille hectares dans les communes de Kaour et Djibanar pour le développement de l’agriculture, de l’élevage et d’autres activités agro-sylvo-pastorales. Et dans une échéance courte, cela permettra de réduire tout ce qui est déficit alimentaire et de créer davantage d’emplois dans la zone. Il devrait y avoir 17 mille emplois directs et 6 mille emplois indirects», renseigne Tanor Maïssa Dieng, Conseiller technique au ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, et membre du Comité de pilotage du Programme de renforcement des institutions agro-alimentaires de la région de Sédhiou, en partenariat avec le privé italien.

Les communes bénéficiaires, après avoir salué l’initiative du Gouverneur consistant à délocaliser le Crd à Goudomp, magnifient le projet de ferme agricole moderne, avec des commodités jamais vues en Casamance, et espèrent que l’impact va être palpable.

Le Gouverneur a précisé que le but du projet est de transformer «en profondeur le département de Goudomp en matière d’aménagement, de production et d’équipements agricoles. Etant encore à l’étape des démarches administratives et de l’obtention des autorisations nécessaires, il nécessite une forte implication des populations et des acteurs locaux». Le chef de l’Exécutif régional exhorte ainsi les initiateurs à prendre l’attache de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire pour les visas de localisation.

Correspondant