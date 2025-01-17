Gérer l’après-Aliou Cissé par l’officialisation, via la tutelle, de l’arrivée de Pape Thiaw sur le banc des Lions et faire focus sur la suite des éliminatoires du Mondial 2026 dans deux mois, ce sont «les priorités du moment» du côté de la Fédération sénégalaise de football. On comprend que l’instance dirigeante, qui a confirmé l’info, prenne son temps pour donner suite à la proposition anglaise de jouer en amical les Lions, en juin prochain. Par Woury DIALLO –

Ce sont nos confrères d’Afrik-foot qui ont donné l’info. A la recherche d’un match amical le 10 juin prochain, l’An­gle­terre a proposé au Sénégal de venir l’affronter à domicile.

D’après la source, la Fédé­ration anglaise a en effet proposé à son homologue sénégalaise à ce que les Lions viennent affronter les Three Lions au City Ground, situé dans la commune de West Bridgford dans les Midlands, une enceinte d’une capacité de 30 600 places où évolue habituellement Nottingham Forest.

Pour la petite histoire, l’Angleterre ne s’est produite qu’à une seule occasion dans ce stade, le 15 mars 1909 en amical face au Pays de Galles (2-0). Les Anglais boucleraient ainsi leur saison, trois jours après un déplacement à Andorre dans le cadre de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Et du côté de Londres, on attend désormais la réponse de la Fédération sénégalaise.

Justement, pour en savoir plus, Le Quotidien a accroché une source fédérale. Cette dernière a confirmé l’information concernant le projet de match amical contre l’Angleterre. «Effectivement, on a bien reçu la demande. On étudie la proposition», a répondu notre interlocuteur, sans plus de détails.

Il est vrai que du côté de l’instance fédérale, tout le monde fait focus sur l’après-Aliou Cissé. Un virage à ne pas rater, au vu du bilan impressionnant laissé par «El Tactico», après presque 10 ans de bons et loyaux services, avec au bout une première Can offerte au foot sénégalais.

Du coup, le cap est surtout mis sur l’officialisation de Pape Thiaw sur le banc des Lions. Après le choix unanime du Co­mi­té exécutif, il revient au mi­nistère des Sports de valider l’arrivée du dernier vainqueur du Chan.

Fini ce processus qui est en cours, il reviendra au successeur de Aliou Cissé de peaufiner son nouveau staff et de reprendre le travail, avec la poursuite de sa tournée européenne entamée avant la double confrontation contre le Malawi. Et cela en perspective du rendrez-vous important de mars prochain, pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026, avec un déplacement périlleux chez l’actuel leader du groupe, le Soudan.

Notons qu’au cas où le Sénégal accepte les conditions proposées par la Fédé anglaise, il s’agirait de la deuxième confrontation entre les deux sélections, après celle du 4 décembre 2022, lors des 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Ce jour-là, à Al Khor, l’Angleterre s’était largement imposée (3-0). En tout cas, une telle rencontre aurait forcément un parfum particulier pour de nombreux internationaux sénégalais dont certains évoluent ou ont évolué en Premier League.

Signalons enfin que l’An­gleterre n’est pas la seule sélection européenne à souhaiter accueillir les champions d’Afri­que 2021. Selon nos confrères, l’Eire (60e au classement Fifa) a également proposé au Séné­gal de lui rendre visite à Dublin, le 6 ou le 7 juin 2025. Les Irlandais et les Sénégalais ne se sont jusqu’à présent jamais affrontés.

