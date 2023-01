Aminata Mbengue Ndiaye, qui a procédé hier à l’installation du Bureau du Hcct, a demandé aux acteurs politiques detravailler à la préservation de la paix dans l’espace public.

Lors de l’installation hier du Bureau du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye a appelé les acteurs politiques à la préservation de la paix dans l’espace public. Face aux conseillers territoriaux, qui ont assisté à l’ouverture solennelle de la première session ordinaire 2023 du Haut-conseil des collectivités territoriale, qui débute ainsi sa deuxième mandature, elle a regretté l’escalade de violence dans le paysage politique. «Nous assistons actuellement à la recrudescence de la violence sous toutes ses formes. (…). Mais, nous appelons à la retenue afin de préserver la paix civile et la stabilité sociale», a lancé la présidente du Hcct. «Comme nous pouvons tous le constater, le Sénégal est une oasis de paix dans un désert d’instabilité. Avec l’exploitation du gaz et du pétrole, notre pays devient la cible des pêcheurs en eaux troubles», prévient Aminata Mbengue Ndiaye. Que faire ? «Nous devons tous travailler à préserver la paix, qui est notre plus précieuse richesse. Ensemble, nous devons cultiver la tolérance et promouvoir l’esprit de compétition dans le fair-play afin de transmettre à nos héritiers un Sénégal de paix comme nos devanciers ont su le faire», enchaîne Aminata Mbengue Ndiaye.

Les membres du Bureau

Aujourd’hui, le Hcct, qui entame une deuxième mandature, fait face à de nombreux chantiers. «Et d’ores et déjà, pour une meilleure évaluation de l’impact des travaux du Haut-conseil des collectivités territoriales sur la marche du pays et l’état de la Nation, des mesures d’accompagnement sont envisagées, notamment l’évaluation exhaustive de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal, l’élaboration d’un nouveau plan stratégique assorti de plans de travail annuels pour les commissions, la production d’une étude sur la perception de l’institution par les acteurs concernés directement par son travail et par l’opinion publique, la production d’un document de suivi de l’application des recommandations formulées par le Hcct.» Pour elle, «ce mandat les intégrera ainsi par la mise en place d’une nouvelle planification stratégique et opérationnelle, l’approfondissement de l’encadrement de terrain et une excellente communication pour mieux vulgariser les réalisations. A cet effet, une session de formation de deux jours est programmée pour vous tenir informés du Règlement intérieur, de la loi organique et des missions et réalisations concernant l’institution. Ce séminaire d’informations portera aussi sur la décentralisation : enjeux et perspectives et la politique d’aménagement du territoire, le bilan et les perspectives du Haut-conseil des collectivités territoriales».

Pour cette mandature, Ami­nata Diao, Landing Savané, Awa Mandaw Sow, Ousmane Sèye, Aminata Lô et Momar Samb constituent, dans l’ordre, les vice-présidents de l’institution. Alors que Dieynaba Gou­diaby, Demba Thiam, Amy Top, Yaram Guèye sont les quatre secrétaires.