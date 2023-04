Ce cérémonial ne change pas, même s’il s’améliore au fil des années. Hier, les majorettes de l’institution Notre-Dame ont ouvert le bal du défilé du 4-Avril ont ouvert hier le défilé civil. Il y a eu aussi la prestation des Majorettes de Kennedy suivie des écoles militaires comme le Prytanée militaire et l’Ecole militaire de santé (EMS). Pour le défilé militaire, il y a eu aussi la parade des nouvelles acquisitions qui a marqué les esprits. Le défilé aérien et motorisé a été l’occasion de montrer les nouveaux équipements et matériels acquis par l’armée dans le cadre du renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles.

Le nouvel matériel qui a défilé sous des regards admiratifs comporte notamment une unité canine très remarquée. Les équipes et véhicules sont identifiables par les inscriptions de noms de villes et de personnes qui rappellent l’histoire guerrière et intellectuelle du Sénégal. Il y a par exemple Essamaye, Boucoute Danki, Gandiole, Buumi, Pathé Badiane. Ce dernier nom par exemple fait référence à une localité située non loin de Nioro du Rip (centre) et qui fut le théâtre d’une bataille mémorable entre les forces musulmanes dirigées par Maba Diakhou Ba et les troupes françaises conduites par le commandement de Pinet Laprade. Ninki Nanka, Gabou, Nder, Safara, Kahone sont également d’autres références servant de noms à certains des véhicules militaires ayant participé au défilé. Les véhicules de guerre et de maintien de l’ordre dévoilés par l’armée portent également les noms de Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoë Diatta, Khali Madiakhaté Kala, entre autres figures historiques.