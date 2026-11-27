Il est des rencontres qui valent davantage par le geste qu’elles posent que par les mots qu’elles échangent. Ce jeudi 26 novembre, la Sonatel a convié la plupart des patrons de presse du Sénégal à un «Pencum Presse», autour de son Directeur général Brelotte Bâ et de l’ensemble de son Comité de direction. La rencontre a vu la participation de tous les acteurs dans la gestion des médias dans un contexte où la crise de la presse aura affaibli tous les groupes.

Le concept de la rencontre Pencum Presse n’est pas choisi au hasard. Le pénc, dans nos villages et nos quartiers, c’est la place où l’on s’assoit pour se parler franchement, où les anciens tranchent, où les cadets écoutent et où la communauté se rappelle ce qu’elle se doit. Qu’un groupe de cette envergure fasse le choix d’aller au pénc avec la presse dit quelque chose d’un besoin partagé. Il fallait renouer un lien que le temps, les crises et les malentendus ont parfois distendu.

Brelotte Bâ, aux commandes du groupe depuis le 1er août 2025, avait fait le déplacement avec tout son état-major pour converser franchement avec les médias sur la vision d’un groupe qui représente à lui seul 12% du Pib sénégalais. On ne déplace pas un Comité de direction au grand complet pour une simple opération de courtoisie. On le fait quand on veut signifier que la relation avec la presse n’est pas l’affaire d’un seul service, mais un enjeu de gouvernance.

Quatre mots pour une méthode

C’est à Awa Niang, directrice de la Communication, de la Rse et des Relations extérieures, qu’il est revenu de poser le cadre. La nouvelle stratégie du groupe envers la presse tient, selon elle, en quatre exigences : un partenariat dans la confiance, la durabilité, le dialogue dans une liberté de ton et le partage d’expérience. On aurait tort de lire cette énumération comme une litanie de bonnes intentions. Chacun de ces mots engage.

La confiance suppose la transparence. La durabilité exclut les partenariats d’humeur, noués et dénoués au gré des saisons. Le partage d’expérience reconnaît que chacun a quelque chose à apprendre de l’autre. Et la liberté de ton, surtout face à des acteurs des médias, au moment où beaucoup les fuient, est une option osée pour une société qui peut bien ne pas s’encombrer de polir une image avec des médias. Sonatel avait de quoi adosser ce discours à une histoire lors de cette rencontre. Le groupe est établi dans ce pays depuis quatre décennies et se présente comme le premier partenaire du sport et de la culture. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 en ont été, selon la direction, la matérialisation la plus concrète, au-delà des multiples soutiens aux différentes fédérations représentant le Sénégal dans des compétitions sportives.

Les leçons d’une démonstration olympique

Brelotte Bâ s’y est longuement attardé, en saluant la capacité du Sénégal à organiser de grands événements, dont les Joj ont offert une démonstration d’excellence. Sponsor premium et fournisseur exclusif des télécommunications des Jeux, le groupe a renforcé ses réseaux dans les trois villes hôtes, Dakar, Diamniadio et Saly. Il a mobilisé 99 techniciens et 268 de ses agents, revendique une disponibilité des réseaux de 99, 90% pendant la compétition, a reçu plus de 900 candidatures à son hackathon Joj et a fait former plus de 1000 volontaires par les anciens de son Ecole du Code.

«Hier formés, aujourd’hui formateurs», résumait une diapositive. La formule est heureuse, et elle dit mieux qu’un long discours ce que l’on appelle un cercle vertueux.

Ces compétences, acquises pour quelques semaines de compétition, resteront au pays bien après l’extinction de la flamme.

De l’organisation des Joj par le Sénégal et l’implication de la Sonatel, le Directeur général en a tiré trois enseignements. Le premier tient au capital humain dont la qualité a été décisive. Le second à la constance dans les investissements, sans laquelle aucun réseau ne tient le choc d’un événement planétaire.

Le troisième à l’accompagnement stratégique de l’Etat sénégalais dans le cadre du New Deal technologique, qui aura facilité le succès de l’appui technique aux Jeux. Il y a dans ce triptyque une leçon qui dépasse le sport : les grandes réussites nationales naissent rarement d’un acteur isolé, mais de la rencontre entre des compétences, des moyens et une volonté publique.

Etre utile, ou l’humain au centre

La vision portée par Brelotte Bâ se veut ambitieuse. Le nouveau patron veut faire de la Sonatel le leader africain d’une innovation technologique durable et partagée, qui maintient l’humain au centre. Elle s’incarne dans une signature de campagne, «Etre utile aux populations», déclinée en wolof sous le mot-dièse, #AmalJerinAskanBi. Le groupe dit déployer, dans chacun de ses pays de présence, des talents chargés de rapprocher le citoyen lambda des services qui lui simplifient la vie. Le bilan exhaustif de ses contributions Rse et le remarquable travail dans la formation des jeunes avec l’Orange Digital Academy montrent une réalité qui se vit dans un groupe qui veut porter de la valeur partagée et créer du progrès humain.

L’enjeu est considérable, et la direction ne l’a pas caché. Selon sa propre présentation, plus de 50% des populations couvertes n’utilisent pas encore pleinement le numérique au Sénégal. Construire des infrastructures ne suffit pas ; encore faut-il que les populations s’en servent et en tirent profit.

Les leviers identifiés sont connus : smartphones, compétences, offres et accompagnement des usages.

C’est sur le terrain de la formation que les échanges ont été les plus nourris. Le groupe revendique déjà des milliers jeunes formés dans ses Orange Digital Centers et 135 écoles numériques équipées au Sénégal et en Guinée. Un volet important des discussions a porté sur l’Orange Digital Academy, qui vise à former près de 1000 jeunes dans les années à venir. Les médias y trouvent leur place avec une formation nouvelle sur les métiers de l’audiovisuel que le groupe offrira à 50 jeunes pour l’année à venir. Il faut toutefois le dire sans détour, ces programmes ne prendront leur pleine mesure dans la conscience collective que s’ils sont racontés, mis en perspective et exposés au plus grand monde. Une entreprise qui veut être utile aux populations a besoin que les populations le sachent, et qu’elles l’entendent d’une voix qui n’est pas la sienne. C’est précisément là que commence le rôle de la presse comme partenaire. Alassane Samba Diop (Groupe E-Media), Birane Ndour (Futurs Médias) et Cheikh Niass (Walfadjiri) ont appelé la Sonatel à travailler avec la presse sénégalaise et renouveler une relation dynamique qui permettait aux entreprises de médias de croître, d’oser des défis et promouvoir par truchement la consolidation du modèle démocratique sénégalais. En présentant les difficultés actuelles de la presse, les patrons des médias cherchent une bouée salvatrice dans un partenaire qui ne nie pas son rôle de structure leader devant évoluer dans l’environnement le plus stable au niveau économique. Il est heureux qu’au niveau du groupe Sonatel, le Comité de direction se dise qu’il n’y a aucun complexe à être un partenaire de premier rang de la presse sénégalaise et d’œuvrer pour le meilleur narratif de sa contribution à bâtir un meilleur Sénégal.

Par Serigne Saliou DIAGNE – saliou.diagne@lequotidien.sn