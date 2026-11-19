La Coopération coréenne, la Sodagri et la Kopia (un centre de recherche agronomique coréen basé au Sénégal) ont évalué les résultats de différentes parcelles de démonstration de production de riz basée sur les techniques de semis direct, pour certaines, de repiquage pour d’autres, avec différentes variétés de semences de riz. Au bout de la journée d’immersion dans les parcelles arrivées à maturité, ou presque, les producteurs et les techniciens ont vanté les techniques de repiquage et les semences de riz Isri-6, Isri-7, Isri-12 et 15. Des techniques et des variétés introduites dans la région de Kolda par la Koica (Agence coréenne de coopération internationale) en collaboration avec la Sodagri et l’Isra. C’est dans le cadre du Projet de renforcement de la chaîne de valeur du riz dans la région de Kolda.

Par Abdoulaye KAMARA – C’est au pas prudent et feutré que les participants à l’«Atelier d’évaluation sur le terrain des parcelles de démonstration du riz de la saison des pluies 2026» dans les secteurs 3 et 4 du Bassin de l’Anambé ont foulé lesdites rizières, mardi passé. Il s’agissait de plusieurs parcelles exploitées dans les terres aménagées du bassin de l’Anambé (région de Kolda) dans lesquelles sont testées des techniques de repiquage du riz avec l’introduction de nouvelles variétés de semences, en compétition avec d’autres parcelles qui ont conservé la tradition locale de culture en semis direct ou à la volée tout en conservant les mêmes variétés de semences. Au cours de cette visite et à la suite du bilan d’exploitation fait par les techniciens, les participants ont pu apprécier les performances des parcelles expérimentales ayant bénéficié de l’introduction des variétés de riz Isri6, Isri7, Isri12 et 15, associée à la technique du repiquage. Les résultats observés témoignent d’un potentiel de rendement supérieur à celui enregistré dans les rizières où les ouvriers recrutés par l’Agence coréenne de coopération internationale (Coika) ont appliqué les méthodes traditionnelles de semis direct. Lama Baldé, président de l’Union des producteurs des secteurs 3 et 4 du Bassin de l’Anambé a apprécié : «Le Sénégal a collaboré avec les Coréens de la Coika qui ont enseigné des techniques culturales du riz qui permettent d’exploiter des surfaces réduites et obtenir de bons rendements. Il s’agit des techniques de repiquage associées à l’utilisation de semences améliorées. Les performances obtenues dans les parcelles qui ont utilisé les techniques coréeennes sont de loin meilleures que celles issues des rizières qui ont conservé les traditions locales en la matière. Ici nos meilleurs rendements ne dépassaient pas 5t à l’hectare, sinon très rarement. Dans les parcelles de démonstration des techniques coréennes, il est attendu près de 10t à l’hectare.» Un autre producteur, Kaly Dia, a enseigné : «La technique du repiquage (qui consiste à transférer de jeunes plants de riz préalablement élevés en pépinière vers les parcelles de production) permet d’utiliser peu de semences pour une grande surface, contrairement au semis direct ou à la volée où il y a une concentration des plants dans l’espace, avec peu d’aération, ce qui rend difficile le désherbage. Et la fertilisation en devient peu profitable, d’où la faiblesse du rendement dans ces parcelles.» Kadry Baldé, un ouvrier agricole recruté dans les parcelles expérimentales par la Coika dans le cadre du projet de renforcement de la chaîne valeur du riz dans la région de Kolda, a déclaré : «Les semences de riz Isri6, Isri7 et Isri12 et 15 nous donnent beaucoup de satisfaction. Ce sont des semences améliorées qui produisent bien. Les Coréens aident l’Anambé à résister aux effets du changement climatique et au rétrécissement des terres face au boom démographique.» Et puis Lama Baldé, président de l’Union des producteurs des secteurs 3 et 4, de souhaiter la vulgarisation, dans tout le bassinrizicole, des semences améliorées coréennes ainsi que leur technique de repiquage, en perspective de la campagne agricole 2027. Toutefois, cette généralisation nécessite des moyens techniques et matériels adaptés.

Pour la mécanisation et la réhabilitation des aménagements

A l’issue des échanges entre techniciens et producteurs, et de l’évaluation des parcelles de démonstration, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l’atelier d’évaluation sur le terrain des parcelles de démonstration des secteurs 3 et 4 du bassin de l’Anambé. Parmi les principales recommandations figure la mécanisation du repiquage considéré comme levier essentiel pour réduire la pénibilité du travail, gagner du temps et permettre aux producteurs d’étendre les surfaces cultivées.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de réhabiliter les aménagements hydroagricoles pour une meilleure circulation de l’eau à travers les parcelles ainsi que les équipements agricoles et la mise à disposition d’engins de labour et de récolte adaptés. Toutes conditions nécessaires pour que les résultats obtenus dans les parcelles de démonstration puissent enclencher des changements durables et profitables dans les exploitations agricoles de l’Anambé afin d’améliorer la production locale et de renforcer la contribution de la riziculture à la sécurité alimentaire du Sénégal.

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