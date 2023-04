Au cours d’un séminaire de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à la mairie de Vélingara, il a été annoncé la tenue les mois prochains, d’un Conseil des ministres décentralisé à Kolda. Les responsables politiques de la coalition présidentielle ont déjà pensé aux doléances à soumettre au chef de l’Etat.

Par Abdoulaye KAMARA – A l’occasion d’un séminaire de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby), initié par le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo, dimanche passé à la Salle des délibérations de la mairie de Vélingara, il y avait la plupart des maires du département ou leurs représentants, les 4 hauts conseillers des collectivités territoriales et des représentants des partis alliés tels que l’Afp, Aj, Ldr/Yeesal, Pld/as, Ps ou encore la Ld-debout. Ce fut l’occasion de faire le point sur la vente des cartes de l’Apr et des problèmes vécus dans le processus. Il était aussi question de défendre le bilan du Président Macky Sall dans le département en termes de nomination de fils du terroir à des postes de responsabilité, mais aussi en termes de réalisation d’infrastructures. Pour cela, le maire de la ville-hôte, Mamadou Oury Baïlo Diallo, explique : «Nous ne pouvons pas avoir meilleur Président que Macky Sall qui a tout donné à Vélingara : des emplois, des nominations et des réalisations. A Vélingara, nous imposons sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024 et nous allons mouiller le maillot pour sa réélection dès le premier tour.» Mme Aminata Diao Baldé a annoncé la tenue d’un Conseil des ministres et d’un Conseil présidentiel à Kolda les semaines à venir. Pour ce faire, la première vice-présidente du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct) a levé un coin du voile sur les préoccupations à mettre sur la table des ministres et du chef de l’Etat, le moment venu. Elle dit : «Nous devrons procéder, à l’occasion, à la pose de la première pierre d’un hôpital de niveau 2. Une vieille doléance dont la légitimé est acceptée par le Prési­dent Macky Sall lui-même. Il faudra également désenclaver des coins du département en construisant les axes routiers Kabendou-Nianao, Biarou-Médina Pa­kane. L’électrifica­tion rurale : il reste encore beaucoup d’autres villages non électrifiés. Le programme Xëyu ndaw ñi doit être renforcé pour plus d’emplois pour les jeunes. Le financement des femmes pour des activités génératrices de revenus, surtout que nous avons le marché hebdomadaire de Diaobé qui autorise des activités commerciales rentables. La Sodagri devra être appuyée pour plus de terres aménagées afin de booster la riziculture. Les forages, les matériels agricoles…»

Des imams prient pour la paix et la réélection de Macky en 2024

La situation politique du Sénégal, grosse de danger de guérilla urbaine, préoccupe le maire de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo. Il a réuni, dimanche passé, dans la cour de la mairie, près de 100 religieux de sa commune pour formuler des prières pour la paix au Sénégal, dans le monde et pour le bonheur du Président Macky Sall. Ces religieux qui ont répondu à l’invitation de l’édile ont récité le Coran dans son entièreté et y ont ajouté la Sourate N°36 (Yâsin). L’objectif, selon le président de l’Union des associations des élus locaux (Uael), «c’est de prier pour la paix au Sénégal, pour la paix dans le monde et pour la réélection du Président Macky Sall. Le Sénégal a vraiment besoin de ces prières parce qu’il y a des forces obscures qui cherchent à déstabiliser le pays. Dieu, aimant le Sénégal, ne va pas, à coup sûr, laisser prospérer leur funeste dessein». Au cours de cette cérémonie de récital du Coran qui a mobilisé des centaines de militants de la coalition présidentielle, des religieux ont défendu une autre candidature du Président Macky Sall à qui le pays a intérêt à continuer à confier sa destinée «pour barrer la route à de jeunes prétentieux qui pourraient provoquer le fitna dans ce pays».