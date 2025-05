Dans une déclaration lue devant la presse, le mouvement de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Aboubacar Sall, informe qu’il prendra part au Dialogue national initié par le Président Bassirou Diomaye Faye. «Taxawu Senegaal, fidèle à son esprit de concertation et à sa tradition de démocratie interne, a procédé à une consultation de ses instances de base. Dans cette dynamique, les structures des communes, des départements et de la diaspora ont engagé un débat démocratique, à l’issue duquel elles ont exprimé leur position», notent les camarades de Khalifa Sall en première ligne. Avant de poursuivre : «Après avoir recueilli les positions des instances de base, Taxawu Senegaal a tenu une réunion de restitution et de synthèse pour acter sa décision concernant le Dialogue national sur le thème politique. Ce processus inclusif a donné lieu à une participation large, reflétant la vitalité du fonctionnement interne de notre organisation. Il en ressort que la grande majorité des structures consultées se sont prononcées clairement en faveur d’une participation au dialogue. Taxawu Senegaal se félicite de la maturité et de l’esprit de responsabilité qui ont marqué ce processus démocratique en 2019. Dans un contexte empreint de tension, alors que son leader, Monsieur Khalifa Aboubacar Sall, subissait une incarcération injuste et arbitraire, malgré la condamnation de l’Etat du Sénégal par la Cour de justice de la Cedeao, Taxawu Senegaal, fidèle à son sens élevé des responsabilités républicaines, avait choisi de participer au Dialogue national initié par le président de la République de l’époque.»

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn