Les industries extractives ont connu, en février 2025, un bond de 60, 8%, dû principalement à la prise en compte du démarrage de l’extraction de pétrole au Sénégal, selon le dernier Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Par Dialigué FAYE –

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie relève une bonne tenue du secteur extractif en février 2025. Au cours de cette période sous revue, l’Ansd note une hausse de la production des industries extractives de 60, 8%. Un bond dû, selon ce démembrement du ministère de l’Economie, du plan et de la coopération, «à la prise en compte du démarrage de l’extraction de pétrole au Sénégal, ainsi qu’à la vigueur de l’activité d’extraction de minerais métalliques qui a enregistré une hausse de 26, 7%». Pour rappel, en février 2025, le champ pétrolier Sangomar avait produit 2, 70 millions de barils de pétrole brut, d’après le rapport du ministère de l’Energie, du pétrole et des mines. L’augmentation de la production du secteur extractif a ainsi impacté la production industrielle, hors égrenage de coton, qui s’est relevée de 19, 4% relativement à celle de la même période en 2024.

Au-delà du secteur extractif, cette évolution positive de la production industrielle est aussi renforcée par «l’accroissement de la production des industries environnementales qui a crû de 27, 1% et, dans une moindre mesure, la hausse des industries manufacturières de 0, 4%».

Cette évolution de la production des industries environnementales, explique l’Ansd, «est liée à la progression de 27, 2% notée dans l’activité de traitement et d’élimination des déchets. Cependant, celle des activités de collecte des eaux usées et boues s’amoindrit de 62, 9% sur la période sous revue. De même, la production au cours des deux premiers mois de 2025 s’est améliorée de 27, 1%, comparativement à celle de la période correspondante de 2024».

Relativement à la hausse de la production manufacturière, elle «est attribuable principalement à la bonne tenue de l’activité de fabrication de papier et carton, des produits métallurgiques et de fonderie de 16, 7% et des produits du raffinage et de la cokéfaction 12, 7%». Toutefois, il est observé «une chute de la fabrication des matériaux minéraux de 8, 3%, des produits agroalimentaires 4, 8% et des produits chimiques et pharmaceutiques 1, 5% sur la période sous revue.

Sur les deux premiers mois de 2025, la production des industries manufacturières s’accroît de 6, 3%, comparativement à son niveau de la période correspondante en 2024».

La production d’électricité, de gaz et d’eau se rétracte d’1, 9% en février 2025, souligne l’Agence. Avant de préciser : «Cette diminution est imputable à la baisse notée dans la production d’électricité et de gaz d’1, 9% et d’eau 1, 9% sur la période sous revue.

En cumul sur les deux premiers mois de l’année 2025, la production d’électricité, de gaz et d’eau progresse de 0, 3%, comparée à celle de la période correspondante de 2024.»

S’agissant de l’égrenage de coton, l’activité est marquée en février 2025 par un «renforcement de 98, 2% de la production par rapport à la même période de l’année 2024. En cumul sur les deux premiers mois de 2025, la production totale d’égrenage de coton a également augmenté de 33, 7%, en comparaison avec son niveau de la période correspondante en 2024».

