L’emprunt obligataire par appel public à l’épargne (Ape) de Swami Agri d’un montant de 30 milliards de francs Cfa est désormais échangeable sur le marché de la Bourse régionale des valeurs mobilière. Il s’agit du titre dénommé : «Green bond Swami Agri 7 % 2026-2031». Cette obligation verte a été admise à la cote de la Brvm.

Par Dialigué FAYE – Les sons de cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières actant l’admission à la cote de la Brvm de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne (Ape) de l’entreprise sénégalaise Swami Agri ont retenti hier. Désormais, cette obligation verte de cette entreprise sénégalaise est échangeable sur le marché secondaire de la Brvm. Il s’agit du titre dénommé : «Green bond Swami Agri 7 % 2026-2031». Une première cotation d’une obligation verte sur le compartiment obligataire de la Brvm. Ce qui d’après, le directeur de l’antenne nationale de la Bourse régionale, «constitue une nouvelle étape dans la vie de cette émission». Après la phase de mobilisation des ressources assure Oumar Dème, «l’admission à la cote ouvre désormais une nouvelle perspective aux investisseurs en leur offrant la possibilité de négocier leurs titres sur le marché secondaire dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la Brvm». Aussi souligne-t-il, «cette admission renforce la visibilité de l’instrument, contribue à l’élargissement de l’offre de titres sur notre compartiment obligataire et participe au développement de la profondeur et de l’attractivité de notre marché».

Pour rappel, cet Ape a permis à cette société de production de pommes de terre et d’oignon, accompagnée par Ipaxis, une Société de gestion et d’intermédiation, de mobiliser 30 milliards de francs Cfa destinés à financer une nouvelle centrale solaire de 16,7 Mw et de cinq entrepôts frigorifiques multifonctionnels, soit une capacité supplémentaire de plus de 62 mille tonnes. «Ces infrastructures constituent la première phase d’un programme de déploiement progressif dans les bassins de production de notre pays.

Notre ambition est claire. Produire davantage, réduire les pertes post-récoltes, mieux conserver et approvisionner régulièrement nos marchés», a déclaré le Directeur général de Swami Agri. Souleymane Ndoye précise que Swami Agri investit dans les filières de la pomme de terre et de l’oignon à travers le modèle intégré, associant production, irrigation, conservation et énergie solaire. La société dispose de 10 chambres froides représentant une capacité globale de 140 000 tonnes et de deux centrales solaires totalisant 11 000 Mw.

Pour Cherif Bondia, conseiller technique au ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, avec ces investissements, la capacité de conservation de l’entreprise progressera de près de 45% pour dépasser les 200 000 tonnes, ce qui est louable pour le marché sénégalais et la production de façon globale. Un choix qui, à ses yeux, rejoint pleinement la politique du gouvernement.

Pour faciliter le déploiement de ses nouveaux investissements et renforcer leurs contributions aux objectifs nationaux de souveraineté alimentaire, M. Ndoye et son équipe comptent beaucoup sur l’accompagnement stratégique du gouvernement.

dialigue@lequotidien.sn