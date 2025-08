En 2024, le volume des engagements en termes d’Investissements directs étrangers (Ide) est évalué à plus de trois mille milliards de francs Cfa, selon le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily. Par Justin GOMIS –

Malgré la situation économique très tendue du pays, l’espoir est permis de revoir le retour des investisseurs privés et étrangers au Sénégal. «A partir de 2024, on a vu un regain dans les intentions d’investissements qui ont été évaluées à plus de trois mille milliards de francs Cfa», a indiqué, samedi, le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily, lors d’une rencontre d’échanges avec les professionnels des médias.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum invest in Sénégal 2025 prévu les 7 et 8 octobre 2025.

«Ce qu’on a voulu faire à travers cette rencontre, c’est de donner la possibilité et l’opportunité de voir tout le programme que nous avons prévu durant ce forum. Il y a beaucoup d’innovations par rapport à l’édition de 2023 qui a pu accueillir plus de 3000 participants. A travers ce forum, nous comptons véritablement vendre la destination Sénégal en termes d’investissements, vendre aussi la vision Sénégal 2050, mais surtout attirer davantage d’investisseurs. Nous venons de sortir d’une tension politique qui a un peu dégradé notre situation économique et macroéconomique à la suite des dettes cachées. Aujourd’hui, nous sommes sur un nouvel élan», a expliqué Bakary Séga Bathily.

Selon le Directeur général de l’Apix, «cette rencontre a pour objectif d’une part, de présenter l’environnement des affaires, les opportunités d’investissements dans les secteurs prioritaires au Sénégal. Mais également de présenter le Forum invest in Senegal». L’idée, poursuit-il, c’est de donner l’occasion à tout entrepreneur, investisseur, qui a un projet supérieur à un milliard, de pouvoir poster ce projet au niveau de nos plateformes. «Il sera sélectionné. Il y aura un encadrement, un speaching (la capacité à présenter un projet devant les investisseurs pendant 10 mn). Ça donne l’occasion de mettre en relation les investisseurs sénégalais avec les investisseurs internationaux», a-t-il dit.

En plus de ce débat avec les journalistes, l’Apix a organisé aussi un mini-panel qui avait comme panélistes le Directeur général du Bocs (Bureau d’orientation de coordination et de suivi), le Directeur général du Fonsis, le Directeur général de Investis capital et le Directeur général du Soleil. Le but, c’est discuter ensemble des mécanismes que l’Etat compte mettre en place pour encore davantage attirer des investissements privés et surtout pour mieux gérer et mieux optimiser les investissements publics, a fait savoir le Directeur général de l’Apix.

D’après Bakary Séga Batthily, malgré les différentes ten­sions, le Sénégal présente des opportunités d’investissements, grâce à son gaz et à son pétrole qui sont des opportunités, parce que l’option que le Sénégal a faite de transformer les ressources naturelles localement ouvre la porte à de potentiels investissements dans le cadre de l’industrie, dans le domaine de l’agriculture.

«On a mis en place pas mal de mécanismes pour lever des contraintes à l’accès au foncier, à la territorialisation de l’investissement, l’élargissement de l’assiette des secteurs exigibles, avec la réduction du montant exigible qui était de 100 millions, on l’a ramené à 15 millions. Nous pensons pouvoir agir sur les obstacles identifiés», a-t-il rassuré. En attendant, l’Apix compte sur les réformes à venir sur le Code de l’investissement, le Code général des impôts et le Code des douanes.

Mais pour montrer l’image d’un Sénégal qui a les capacités de transformer localement ses ressources et d’attirer des investisseurs, le Directeur général du Soleil estime que la presse a sa partition à jouer. Et c’est dans ce sens que le Soleil a mis en place, avec la collaboration de l’Apix, un magazine dédié à la vulgarisation des activités de l’Apix dont le premier numéro est sorti. Ce projet a montré l’impact du projet du tourisme. Cette coordination de l’Apix et de l’Etat a permis à Saly de retrouver sa plage et son tourisme. A son avis, la presse doit sortir des narratifs qui exposent notre pays et relaient des informations qui vont contribuer à parfaire l’image du pays aux yeux des investisseurs.

