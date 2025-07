Par Dieynaba KANE –

L’expert électoral Ndiaga Sylla s’est prononcé sur la sortie de certains membres de l’opposition estimant que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait démissionner. Sur sa page Facebook, Ndiaga Sylla a fait un post soutenant que les arguments avancés sont très légers. «Les arguments de l’opposition pour demander la démission du Premier ministre me semblent très légers», a-t-il écrit. Il a dans la même veine souligné que de nombreux leaders mondiaux ont connu des condamnations judiciaires sans que cela ne remette en cause leur légitimité. «N. Mandela a été condamné tout comme d’autres leaders…», a-t-il dit.

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (Fdr), qui s’est réuni le 4 juillet dernier à la suite de la décision de la Cour suprême ayant débouté Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang, a suggéré que cette situation devrait entraîner des conséquences politiques claires. Dans le communiqué de cette organisation politique, il est indiqué qu’en

«démocratie mature, la mise en cause ou la condamnation d’un chef de gouvernement devrait entraîner sa démission automatique».

