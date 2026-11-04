Fermé depuis 2022 pour de vastes chantiers de reconstruction, le plus ancien hôpital du Sénégal se fait attendre. En marge d’une journée de dépistage et de sensibilisation organisée pour Octobre Rose, le Directeur général, Dr El Mansour Diop, est revenu sur la longue attente des usagers et des personnels, tout en esquissant la perspective d’une réouverture à l’horizon juin 2027.

Par Justin GOMIS – Trois ans après la suspension de ses activités pour reconstruction, la situation de l’hôpital Aristide Le Dantec continue d’alimenter l’inquiétude et l’impatience. Les autorités de l’établissement hospitalier sont sorties du silence pour demander instamment une réouverture dans les plus brefs délais. «Nous demandons aux autorités de rouvrir l’hôpital dans les délais normaux», a déclaré le Dr El Mansour Diop, Directeur général de l’établissement, lors de la journée de sensibilisation et de dépistage consacrée aux cancers du sein, du col de l’utérus, au diabète et au cholestérol. Initialement prévu pour durer un peu plus d’un an, le chantier s’est finalement étiré sur trois longues années. Une situation déplorée par la direction : «ce fut une longue attente pour la population et les travailleurs de l’hôpital», a souligné le Directeur général, rappelant l’impact de ces reports successifs sur l’accès aux soins de santé dans le pays.

Plus de 500 patients pris en charge en radiothérapie depuis avril

Face à l’urgence sanitaire et à l’engorgement des listes d’attente, l’hôpital n’est toutefois pas resté complètement inactif. Alertée par la détresse de plus de 500 à 1000 malades qui nécessitaient une radiothérapie sans pouvoir y accéder, la direction a plaidé auprès des autorités de tutelle pour une reprise ciblée de ce service essentiel dont les locaux n’empiétaient pas sur la zone des travaux. Obtenue après démarche auprès du ministère, cette réouverture partielle a porté ses fruits. «Depuis le mois d’avril jusqu’à nos jours, plus de 500 malades ont été pris en charge à l’Unité de radiothérapie de l’hôpital Le Dantec», a précisé le Dr El Mansour Diop. Un soulagement pour les équipes médicales et les familles, alors que les contraintes financières et logistiques continuent de peser sur les patients atteints de cancer.

Vers une réouverture complète d’ici juin 2027

Animées par la volonté fermement affirmée de poursuivre le combat contre le cancer et d’étendre l’offre de soins aux populations vulnérables, les autorités de l’établissement fondent désormais leur espoir sur une relance totale des activités dans les mois à venir. Si le calendrier est respecté, le bout du tunnel semble se dessiner. «Nous espérons que d’ici juin 2027, l’hôpital sera rouvert. Ce qui permettra d’améliorer davantage le sort des malades et la prise en charge du cancer au Sénégal», a conclu le Directeur général.

Une réouverture stratégique et très attendue, tant l’hôpital Aristide Le Dantec demeure l’établissement de référence pionnier dans le traitement et la lutte contre le cancer, non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région d’Afrique de l’Ouest.

justin@lequotidien.sn