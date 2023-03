Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Matam, Mamadou Ndiadé, a plaidé, jeudi, pour l’installation d’un bac sur le fleuve Sénégal, afin de faciliter les échanges commerciaux avec la Mauritanie. «Il nous faut un bac entre Matam et la Mauritanie, pour faciliter les échanges commerciaux. Il va également permettre aux citoyens du Sénégal et de la Mauritanie de bien mener leur commerce et développer les deux régions, à savoir Matam au Sénégal et le Gorgol en Mauritanie», a-t-il dit. M. Ndiadé prenait part à l’Assemblée générale de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Matam, au cours de laquelle les acteurs ont beaucoup insisté sur l’installation d’un bac sur cette partie du fleuve Sénégal. Pour lui, ce moyen de transport va participer à la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays.