Alors que plusieurs syndicats agitent la menace de débrayages, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, réaffirme la volonté du gouvernement de maintenir le fil du dialogue. S’exprimant en marge de l’ouverture d’un Forum régional sur le travail domestique, il estime que le point de rupture n’est pas atteint et appelle à une concertation sincère pour éviter tout affrontement préjudiciable.

Par Amadou MBODJI – Le ministre de la Fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, réaffirme la disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, au moment où plusieurs organisations syndicales annoncent des préavis de grève.

«Le gouvernement reste ouvert au dialogue, mais à un dialogue constructif et sincère. Je pense que nous sommes loin d’avoir atteint le point de rupture. Il faudrait donc que ce dialogue puisse se poursuivre, au besoin avec l’accompagnement technique des partenaires du Sénégal. Nous pouvons toujours poursuivre les échanges afin d’éviter d’en arriver à une confrontation dans laquelle personne n’aurait à gagner», a déclaré le ministre Mamadou Lamine Dianté.

Il s’exprimait hier lors de la cérémonie d’ouverture d’un Forum régional de trois jours consacré aux travailleurs domestiques.

Profitant de cette tribune, le ministre a par ailleurs annoncé la promulgation et la publication au Journal officiel de deux textes majeurs portant révision des codes du Travail et de la Sécurité sociale.

Ces réformes constituent, selon lui, des avancées significatives en matière de protection et de couverture sociale, s’étendant désormais aux travailleurs indépendants.

ambodji@lequotidien.sn