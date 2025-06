Le Consortium des organisations de la Société civile veut voir les accords conclus lors du dialogue national être traduits en acte par des «réformes concrètes, partagées et durables». Il compte oeuvrer dans ce sens.

Par Dieynaba Kane – Le Consortium des organisations de la Société civile s’est réjoui du «déroulement global du processus» du Dialogue national «qu’il considère com­me une étape importante vers le renforcement de la cohésion nationale». Dans un communiqué, ces membres de la Société civile font savoir que «les accords obtenus étant pour la plupart des accords de principe, ce dialogue pose les fondements d’un processus plus approfondi de concertation, qui devra se poursuivre avec rigueur, transparence et engagement pour traduire ces accords de principe en réformes concrètes, partagées et durables». De même, ils soulignent que «ces résultats témoignent d’une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d’une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la Nation». Et d’ajouter : «Engagé en faveur de la transparence et de l’inclusivité, le consortium appelle à la mise en place d’un comité multi-acteurs de suivi post-dialogue composé de l’opposition, de la majorité présidentielle et de la Société civile, dont les membres seront choisis de façon consensuelle.»

Ce comité, indique-t-il, «sera chargé de veiller à l’application effective des conclusions et recommandations issues de ce dialogue, tout en veillant à la poursuite des discussions sur les points de désaccord enregistrés dans un cadre approprié». Pour ces membres de la Société civile, «un tel mécanisme garantirait la continuité, la crédibilité et l’impact durable des engagements pris».

Sur un autre registre, «le consortium regrette l’absence d’une partie de l’opposition et appelle à davantage de conciliation de part et d’autre». A l’Etat, il l’invite «à poursuivre les efforts en faveur d’un dialogue inclusif, en créant les conditions de confiance nécessaires à une participation élargie et constructive de toutes les sensibilités politiques». Félici­tant «l’ensemble des parties prenantes pour leur esprit de dépassement et leur implication qui ont permis d’obtenir des consensus», le consortium «réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à consolider les acquis démocratiques du Sénégal».

Saluant «les consensus significatifs obtenus malgré les nombreux points de désaccord notés au sein des différentes commissions thématiques», les auteurs du document affirment que «le vrai dialogue commence quand les mots deviennent actions».

dkane@lequotidien.sn