Le Dialogue politique a été tenu. On attend les conclusions de ce dernier raout. On attend encore le plus important : l’application des consensus. Mais, on a mis entre parenthèses les points les plus importants : articles 80 et 254 du Code pénal. Pour le reste, il faut attendre la volonté du régime de poser en actes les consensus forts. En attendant, d’autres discussions après les réformes judiciaires abandonnées dans les tiroirs présidentiels plus d’un an après leur tenue. Même si la Société civile tente de monter la garde.