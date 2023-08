Ousmane Sonko est admis en réanimation. L’annonce est faite par El Malick Ndiaye, porte-parole de son parti dissous, Pastef. Ce dernier pointe un doigt accusateur sur le Président Macky Sall, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et celui de la Justice, Ismaïla Madior Fall, «responsables de tout ce qui adviendra».

Par Malick GAYE – «Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le président Ousmane Sonko est admis au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu hier (mercredi) soir.» L’information a fini de faire le tour des réseaux sociaux. Elle a été livrée par El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication du parti dissous, Pastef. Ainsi, les militants du maire de Ziguin­chor soutiennent que le Président Macky Sall, le ministre de la Justice, Ismaïla Ma­dior Fall, et le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, «qui ont fini par mettre la vie du chef de l’opposition en danger, seront entièrement res­ponsables de tout ce qui adviendra», fait savoir le secrétaire chargé de la communication de l’ex-parti Pastef.

Ousmane Sonko en est à son 19ème jour de grève de la faim. Il était d’ailleurs transféré de la Maison d’arrêt et de correction de Sébikotane à l’hôpital Principal pour des soins médicaux qu’il refuse de recevoir.

«C’est vers 4 heures du matin, le jeudi, qu’il a été admis en réanimation par mesure de prudence, pour éviter qu’il ne pique une crise de coma», a relevé une source au sein de l’Administration pénitentiaire, qui s’est confiée à l’Agence de presse sénégalaise (Aps). L’Aps poursuit en informant que Ousmane Sonko «est faible, parce qu’il ne mange pas depuis son arrestation et son incarcération à la prison de Sébikhotane. Par contre, il accepte les soins médicaux lorsqu’il est faible».

De son côté, l’avocat de l’opposant, Me Ciré Clédor Ly, a déclaré s’être rendu, dans l’après-midi de ce jeudi, à l’hôpital Principal. Il soutient avoir obtenu la confirmation de la présence de son client dans ces locaux. Mais la robe noire précise qu’il a préféré ne pas s’approcher du patient et que Ousmane Sonko Sonko «n’a pas recouvré ses esprits depuis hier (mercredi)».

Cette dégradation de l’état de santé de Ousmane Sonko a été commentée. «Je ne suis pas dans l’esprit de ceux qui adoptent certaine formes de lutte, notamment la gréve de la faim. On peut tout avoir, être dans le droit, mais le réalisme et l’humanisme peuvent nous pousser à faire des concessions. Nous sommes tous des Sénégalais ! Revenons à nos valeurs et bannissons les dérives», a posté Zahra Iyane Thiam, responsable de la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby), qui était d’habitude virulente.

Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et ancien député, a été arrêté le 28 juillet. Trois jours plus tard, il a été inculpé d’appel à l’insurrection, d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de complot contre l’autorité de l’Etat.

L’opposant, placé sous mandat de dépôt le 31 juillet, est également accusé par le Parquet de Dakar d’actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et de vol.

Le jour de son inculpation, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a annoncé la dissolution de son parti, Pastef-Les patriotes.

«Le parti Pastef, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements in­surrectionnels», avait argué M. Diome. Ce que les responsables de ladite formation politique et ses militants ne cessent de nier.

