Sanoussi Diakité, leader d’Am-Fit (Alliance des mouvements pour la force et l’intensité du travail), a déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2024 ce samedi lors d’une conférence nationale. «Nous avons conçu une voie pour développer le Sénégal qui sort des sentiers battus et qui met en avant une ressource que nous avons à distribuer, mais que nous avons toujours sous-exploitée ou mal exploitée», regrette Sanoussi Diakité, qui a choisi son slogan de campagne : «Le travail, notre souveraineté.» Il promet une inclusion de création de force autour de cette voie de développement pour engendrer les grandes transformations souhaitées dans notre pays. Selon le président d’Am-Fit, «il n’y a pas de secret» pour développer le Sénégal : il faut promouvoir l’agriculture. «Et la solution est à portée de main. Malheureusement, les autorités actuelles sont en train de promouvoir notre travail par l’endettement en empruntant de l’argent pour vouloir travailler avec cet argent et rembourser par la suite. Travailler avec l’argent emprunté pour créer de la valeur, de la croissance n’est pas une bonne chose. Car aujourd’hui, l’encourt de la dette représente 70% de notre croissance. Nous ne travaillons que pour rembourser, parce que nous n’avons qu’une réserve de 30% pour continuer à soutenir nos efforts de développement», explique M. Diakité. Que faire pour changer la donne ? «Nous misons plus sur le capital humain», dit-il.

Pour lui, ce pays a un gisement de richesses dans ce secteur. Et il n’y a que le travail comme solution. «Le travail est un gisement à portée de main. Nous avons une population qui ne demande qu’à travailler. Nous avons une population jeune, pleine d’énergie et qui est vraiment prête à suer, prête à gagner par le travail. Mais on ne met pas au travail les jeunes de notre pays», se désole-t-il.

Avec une expertise avérée sur les questions d’emploi, l’ex-directeur de l’Onfp a insisté sur la résolution de cette question. «Nous avons une population active selon l’Ansd, qui représente 54,3% des 17 millions d’habitants. Nous sommes à 9 millions comme force de travail au Sénégal», dit-il. Pour lui, le programme Xëwu ndaw ñi ne peut pas résoudre la question de l’emploi alors que 4 millions de jeunes attendent d’être recrutés. «C’est une goutte d’eau dans la mer. Ça ne résout rien du tout. Quand on dit que le taux de chômage est à 15,17%, ce n’est pas très loin de ce que l’on vit en France. On se voile la face avec un tel indicateur croyant que le Sénégal n’est pas mal loti par rapport aux autres pays. C’est faux. Ce n’est pas 17%, ce sont 61% des Sénégalais qui ne travaillent pas et qui doivent travailler et gagner leur vie décemment», explique Sanoussi Diakité.

Pour l’autosuffisance alimentaire dont l’atteinte a été promise par le gouvernement en 2017, Sanoussi Diakité trouve que son échec est lié à une mauvaise méthode. «La méthode ne s’applique pas sur nos propres qualités, nos valeurs et nos savoir-faire. Il est possible d’instaurer des politiques publiques qui font du facteur travail le principal levier de la croissance en se basant sur la population jeune âgée entre 15 et 49 ans et représente jusqu’à 84% de la force de travail», avance le candidat à la Présidentielle de 2024.

