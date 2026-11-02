Face au non-respect des engagements gouvernementaux et au «passif social» non réglé, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (And Gueusseum) durcit le ton en lançant son 19e plan d’actions, marqué par une grève de 48 heures les 19 et 20 novembre 2026. Tout en fustigeant un budget de la santé jugé insuffisant dans la Lfr 2026, l’intersyndicale fait le choix de la responsabilité en suspendant ses mots d’ordre durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj).

Le front social se tend de nouveau dans le secteur de la santé. Dans un communiqué publié ce 1er novembre 2026, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (And Gueusseum) -regroupant le Sutsas, le Sudtm, le Sat Santé/D, la Cnts santé, le Sat/Cl et le Sytracts- a annoncé le lancement de son 19e plan d’actions. Une décision motivée par l’absence de réponses satisfaisantes du gouvernement face aux légitimes préoccupations des travailleurs et au passif social persistant.

Au-delà des revendications corporatistes, And Gueusseum a vivement déploré la météo politico-sociale actuelle, marquée par les tractations autour du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) 2026. Le directoire s’insurge contre l’arbitrage des autorités qui, selon lui, relègue au second plan la réhabilitation des structures sanitaires existantes «agonisantes», au profit de constructions hospitalières certes nécessaires mais non prioritaires pour 2027 au vu du délabrement du réseau.

L’intersyndicale pointe du doigt la faiblesse du budget alloué au ministère de la Santé -représentant seulement 3% d’un budget global de 7000 milliards en 2026-, bien loin des engagements d’Abuja (15%) et des recommandations de l’Oms (9%). Pour le syndicat, ignorer le volet social dans les lois de finances initiale et rectificative condamne les politiques de développement à l’échec et laisse les populations face à des dépenses de santé catastrophiques.

Une vive critique de la politique budgétaire et de la Lfr 2026

Malgré une forte mobilisation constatée lors de l’évaluation de leur 18e plan d’actions -notamment lors de la jonction des luttes avec le Sames et le Sacsas les 29 et 30 octobre derniers-, And Gueusseum a fait preuve d’un sens aigu de la responsabilité nationale. Dans un esprit de patriotisme et pour veiller au plein rayonnement du Sénégal, l’intersyndicale a décidé en toute souveraineté d’observer une trêve durant les Jeux Olympi-ques de la jeunesse (Joj). Par conséquent, la grève initialement prévue les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 a été reportée aux jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2026. Pour maintenir la pression tout en respectant cette pause olympique, le nouveau plan d’actions s’articule ainsi : jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2026, grève totale de 48 heures sur l’étendue du territoire national, poursuite de la rétention des données sanitaires et sociales, tenue d’assemblées générales de sensibilisation et de remobilisation des militants, maintien du boycott des réunions de coordination, de supervision et des activités extra-muros du Programme national de lutte contre la tuberculose, et évaluation globale du plan d’actions et définition des perspectives de lutte le 21 novembre.

En réaffirmant sa détermination, And Gueusseum appelle ses militants à la discipline et à la solidarité, bien décidée à ne relâcher la pression qu’en échange du respect intégral des engagements souscrits par l’Exécutif.