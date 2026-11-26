Même si l’Assemblée nationale a procédé hier à l’adoption d’une résolution contestant le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé la portée de sa décision lors du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2026 au palais de la République.

Revenant sur la mise en vigueur par décret du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) pour l’année 2026 – déposé le 18 septembre 2026 sur le bureau de l’Assemblée nationale-, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre ainsi qu’au ministre de l’Economie, des finances et du plan de prendre «sans délai» toutes les mesures nécessaires à l’exécution optimale des programmes publics prévus par le texte. Il a insisté sur l’impératif de respecter les principes et équilibres budgétaires et financiers fixés.

Face aux vives tensions institutionnelles autour de ce dossier, le président Faye a rappelé son serment devant la Nation « d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois ». Il a réitéré sa détermination à garantir le fonctionnement régulier des institutions de la République et des pouvoirs publics, tout en veillant à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation.

Sur le plan de l’action gouvernementale, le chef de l’État a ordonné l’application rigoureuse des engagements internationaux du Sénégal et appelé à accélérer plusieurs chantiers prioritaires : l’assainissement des finances publiques, la relance globale de l’économie nationale — notamment par des réformes de l’environnement des affaires et le soutien au secteur privé — ainsi que le déploiement des politiques de protection sociale et de solidarité nationale en faveur des couches les plus vulnérables.